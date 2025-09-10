La pantalla de Telefe se vistió de gala este martes 9 de septiembre, cuando, en una edición especial de Corta por Lozano emitida tras el partido entre Ecuador y Argentina, se anunciaron las nominaciones a los premios Martín Fierro de la Televisión 2024, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).

En vivo, Verónica Lozano compartió la conducción junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, para dar a conocer una a una las ternas que distinguen a las producciones y figuras más destacadas del año. El anuncio oficial marca la cuenta regresiva hacia la tradicional ceremonia que reúne a lo más destacado de la industria televisiva y que ya comienza a generar expectativa en el mundo del espectáculo.

La gala será el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.

Todos los nominados

Mejor reality

Cantando 2024 – América

Gran Hermano 2024 – Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Mejores jurados

Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe)

Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milet y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – eltrece)

Irigoyen, Dolly; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)

Interés general

La Noche de Mirtha – eltrece

Nara que ver – elnueve

Susana Giménez - Telefe

Noticiero nocturno

América Noticias – América

Telefe Noticias – Telefe

Telenoche - eltrece

Mejor labor periodística femenina

Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

Larghi, Soledad (América Noticias – América)

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – Telefe)

Mejor labor periodística masculina

Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – Telefe)

Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Mejor ficción

El Encargado - eltrece

El Método – elnueve

IOSI, El Espía Arrepentido - eltrece

Margarita - Telefe

Mejor Magazine

A la Barbarossa – Telefe

Cortá por Lozano – Telefe

Diario de Mariana – América

Mañanísima - eltrece

Mejor big show

Bake Off Famosos – Telefe

La Noche Perfecta – eltrece

Noche al Dente – América

Mejor labor conducción femenina

David, Pamela (Desayuno Americano – América)

Fabbiani, Mariana (El Diario de Mariana – América)

Giménez, Susana (Susana Giménez, Telefe)

Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefe)

Nara, Wanda (Bake Off Famosos – Telefe)

Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)

Mejor labor conducción masculina

Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)

De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván de Viaje – Telefe)

Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefe)

Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)

Panelista

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Mejor programa humorístico - de actualidad

Bendita - elnueve

Pares de Comida – NET

Pasó en América - América

Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Producción Integral

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

Awada, Alejandro (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)

Caponi, Marco (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)

Ferro, Rafael (Margarita – Telefe)

Viajes y turismo

Iván de Viaje – Telefe

Resto del Mundo – eltrece

Tenés que ir – elnueve

Programa de servicio

ADN Buena Salud - Televisión Pública

BA Emergencia – elnueve

Intelexis Mujer - NET

Mejor director

Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita - Telefe)

Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Mejor director no ficción

Areco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefe)

Vicente, Ramiro (Telefe Noticas – Telefe)

Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

Mejor autor guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)

Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita, Telefe)

Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Cultural / educativo