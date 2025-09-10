Martín Fierro 2024: Verónica Lozano y Luis Ventura revelaron las ternas en vivo
Desde la pantalla de Telefe, el presidente de APTRA y la conductora vivieron un momento especial, acompañados de panelistas.
La pantalla de Telefe se vistió de gala este martes 9 de septiembre, cuando, en una edición especial de Corta por Lozano emitida tras el partido entre Ecuador y Argentina, se anunciaron las nominaciones a los premios Martín Fierro de la Televisión 2024, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).
En vivo, Verónica Lozano compartió la conducción junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, para dar a conocer una a una las ternas que distinguen a las producciones y figuras más destacadas del año. El anuncio oficial marca la cuenta regresiva hacia la tradicional ceremonia que reúne a lo más destacado de la industria televisiva y que ya comienza a generar expectativa en el mundo del espectáculo.
La gala será el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.
Todos los nominados
Mejor reality
- Cantando 2024 – América
- Gran Hermano 2024 – Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Mejores jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe)
- Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milet y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – eltrece)
- Irigoyen, Dolly; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)
Interés general
- La Noche de Mirtha – eltrece
- Nara que ver – elnueve
- Susana Giménez - Telefe
Noticiero nocturno
- América Noticias – América
- Telefe Noticias – Telefe
- Telenoche - eltrece
Mejor labor periodística femenina
- Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
- Larghi, Soledad (América Noticias – América)
- Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
- Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – Telefe)
Mejor labor periodística masculina
- Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – Telefe)
- Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
- Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Mejor ficción
- El Encargado - eltrece
- El Método – elnueve
- IOSI, El Espía Arrepentido - eltrece
- Margarita - Telefe
Mejor Magazine
- A la Barbarossa – Telefe
- Cortá por Lozano – Telefe
- Diario de Mariana – América
- Mañanísima - eltrece
Mejor big show
- Bake Off Famosos – Telefe
- La Noche Perfecta – eltrece
- Noche al Dente – América
Mejor labor conducción femenina
- David, Pamela (Desayuno Americano – América)
- Fabbiani, Mariana (El Diario de Mariana – América)
- Giménez, Susana (Susana Giménez, Telefe)
- Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefe)
- Nara, Wanda (Bake Off Famosos – Telefe)
- Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)
Mejor labor conducción masculina
- Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
- De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván de Viaje – Telefe)
- Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefe)
- Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Panelista
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
- Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Mejor programa humorístico - de actualidad
- Bendita - elnueve
- Pares de Comida – NET
- Pasó en América - América
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - Eltrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - Eltrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo - Margarita - Telefe
- Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
- Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto
- Awada, Alejandro (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Caponi, Marco (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Ferro, Rafael (Margarita – Telefe)
Viajes y turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Resto del Mundo – eltrece
- Tenés que ir – elnueve
Programa de servicio
- ADN Buena Salud - Televisión Pública
- BA Emergencia – elnueve
- Intelexis Mujer - NET
Mejor director
- Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita - Telefe)
- Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Mejor director no ficción
- Areco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
- Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefe)
- Vicente, Ramiro (Telefe Noticas – Telefe)
- Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)
Mejor autor guionista
- Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita, Telefe)
- Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América