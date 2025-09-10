La pantalla de Telefe se vistió de gala este martes 9 de septiembre, cuando, en una edición especial de Corta por Lozano emitida tras el partido entre Ecuador y Argentina, se anunciaron las nominaciones a los premios Martín Fierro de la Televisión 2024, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).

En vivo, Verónica Lozano compartió la conducción junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, para dar a conocer una a una las ternas que distinguen a las producciones y figuras más destacadas del año. El anuncio oficial marca la cuenta regresiva hacia la tradicional ceremonia que reúne a lo más destacado de la industria televisiva y que ya comienza a generar expectativa en el mundo del espectáculo.

La gala será el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.

NOMINACIONES A LOS MARTÍN FIERRO 2025

Todos los nominados

Mejor reality

  • Cantando 2024 – América
  • Gran Hermano 2024 – Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Mejores jurados

  • Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milet y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – eltrece)
  • Irigoyen, Dolly; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)

Interés general

  • La Noche de Mirtha – eltrece
  • Nara que ver – elnueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero nocturno

  • América Noticias – América
  • Telefe Noticias – Telefe
  • Telenoche - eltrece

Mejor labor periodística femenina

  • Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
  • Larghi, Soledad (América Noticias – América)
  • Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
  • Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – Telefe)

Mejor labor periodística masculina

  • Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – Telefe)
  • Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
  • Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Mejor ficción

  • El Encargado - eltrece
  • El Método – elnueve
  • IOSI, El Espía Arrepentido - eltrece
  • Margarita - Telefe

Mejor Magazine

  • A la Barbarossa – Telefe
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Diario de Mariana – América
  • Mañanísima - eltrece

Mejor big show

  • Bake Off Famosos – Telefe
  • La Noche Perfecta – eltrece
  • Noche al Dente – América

Mejor labor conducción femenina

  • David, Pamela (Desayuno Americano – América)
  • Fabbiani, Mariana (El Diario de Mariana – América)
  • Giménez, Susana (Susana Giménez, Telefe)
  • Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefe)
  • Nara, Wanda (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)

Mejor labor conducción masculina

  • Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
  • De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván de Viaje – Telefe)
  • Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefe)
  • Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Mejor programa humorístico - de actualidad

  • Bendita - elnueve
  • Pares de Comida – NET
  • Pasó en América - América

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

  • Awada, Alejandro (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Caponi, Marco (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Ferro, Rafael (Margarita – Telefe)

Viajes y turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Resto del Mundo – eltrece
  • Tenés que ir – elnueve

Programa de servicio

  • ADN Buena Salud - Televisión Pública
  • BA Emergencia – elnueve
  • Intelexis Mujer - NET

Mejor director

  • Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita - Telefe)
  • Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Mejor director no ficción

  • Areco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
  • Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Vicente, Ramiro (Telefe Noticas – Telefe)
  • Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

Mejor autor guionista

  • Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita, Telefe)
  • Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América