Martín Fierro de Radio 2025: oro para Beto Casella y Radio La Red

Este domingo 27 de julio se celebró una nueva edición de los Martín Fierro de Radio, el tradicional galardón que reconoce lo mejor de la radiofonía argentina. Organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), el evento reunió a más de 400 invitados en el salón Jano’s Darwin de Palermo y entregó premios en 32 categorías.

La noche no solo estuvo marcada por la premiación, sino también por una serie de homenajes emotivos que rindieron tributo a íconos y momentos históricos de la radio. Uno de los primeros fue para Radio Mitre, en el marco de sus 100 años de historia. Jorge Porta, Jorge Fernández Díaz y Fernando Bravo subieron al escenario para conmemorar el centenario de una de las emisoras más influyentes del país.

Luego llegó el turno de los periodistas que durante décadas cubrieron tenis en la Argentina. Chiche Almozny, Guillermo Salatino y Juan José Moro fueron reconocidos con una ovación, precedida por un saludo especial en video del ex tenista Juan Martín del Potro.

Uno de los momentos más sentidos de la gala fue el tributo al periodista y escritor Mario Mactas, fallecido el pasado 12 de julio. Luis Novaresio fue el encargado de recordarlo con un emotivo discurso titulado "El hombre que amaba las palabras", que logró conmover al auditorio.

También se homenajeó a la emblemática emisora Rock & Pop por sus 40 años al aire. Bobby Flores, referente indiscutido de la señal, presentó un clip con momentos emblemáticos, y figuras como Beto Casella recibieron un Martín Fierro especial en nombre de la radio.

El cierre más conmovedor de la noche estuvo dedicado a Jorge Lanata, fallecido el 30 de diciembre del año pasado. Sus compañeros Jésica Bossi y Gabriel Levinas encabezaron el homenaje, que culminó con la presencia de sus hijas, Lola y Bárbara, en un final cargado de emoción.

Premios especiales

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2025 tuvo su punto cúlmine con la entrega del primer Martín Fierro de Platino de la historia. La estatuilla fue para Aspen, consagrada como la radio número uno de música en la Argentina. Gisela Marziotta, coordinadora de la emisora, subió al escenario para recibir el premio y se mostró emocionada: “Esto es un montón. La verdad es que Aspen se lo merece”, expresó, y en tiempos dominados por el streaming, destacó el valor humano detrás de la emisora: “Aspen tiene alma, porque hay un equipo que hace que esto funcione”.

La ceremonia también reconoció con el Martín Fierro de Oro a lo mejor del año en las bandas AM y FM. En FM, el galardón fue para Nadie nos para, el programa que conduce Beto Casella en Rock & Pop. Sincero y sorprendido, Casella bromeó: “Yo pensé que avisaban cuando te iban a dar el Oro”, y recordó su amor por la radio desde la infancia. “A los 8 añitos le pedí a mi viejo que me regale una Spika usada y escuchaba Radio Rivadavia. Todo eso está en mi cabeza y en mi alma”. Luego agradeció a APTRA por lo que definió como “este desmesuradísimo premio”.

En la categoría AM, el Oro fue para Un buen momento, el ciclo de Marcelo Palacios en Radio La Red. En su discurso, el conductor hizo una analogía con el fútbol: “En un país en que no ganamos muchas cosas, el fútbol nos dio un Mundial –tres–, dos Copas América, y esta es la radio que nunca deja al hincha de fútbol”. Agradeció a Mariano Closs por la oportunidad de liderar el programa después de años como columnista, y cerró con una arenga apasionada: “Radio La Red es una forma de vida. Aguante la AM y viva el fútbol en la Argentina”.

La ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2025 no solo celebró a los ganadores, sino que también se convirtió en un homenaje vivo a la historia, la pasión y el legado de la radio argentina.

Todos los premiados

Programa musical en FM

Aspen Night (Aspen)

Programa diario de interés general en AM

Basta, baby (Radio Rivadavia)

Labor en operación

Marcelo Seminara (Aspen)

Programa periodístico vespertino diario FM

Pasaron cosas (Radio con vos)

Relator deportivo

Gabriel Anello (Super Mitre deportivo - Radio Mitre)

Labor en producción

Karina Labraña (Radio Mitre)

Labor en locución femenina

Ailin Reig (Mucha radio)

Programa Periodístico matutino diario AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia)

Labor humorística

Flor Alkorta (AM 750)

Movilero/a

Silvina Brandimarte (Radio La Red)

Interés general diario nocturno AM y FM

La venganza será terrible (AM 750)

Programa deportivo

Un buen momento (Radio La Red)

Programa musical semanal

Vinos y vinilos (Radio con vos)

Periodístico matutino radio FM

De acá en más (Urbana Play)

Programa semanal AM

El aguante de sábado tempranísimo (Mitre)

Programa cultural educativo

El ojo del arte (Metro)

Labor locución masculina

Pablo Bricker (Mega 98.3)

Columnista político, económico, policial

Ignacio Ortelli (Radio Rivadavia)

Labor conducción masculina en FM

Sebastián Wainraich (Vuelta y media – Urbana Play)

Servicio informativo

Servicio informativo Continental (Continental)

Columnista de espectáculos

Karina Iavícoli (Radio Mitre)

Labor conducción femenina en FM

Martina Soto Pose (Rock & Pop)

Servicio informativo, panorama internacional

CNN Radio

Labor conducción masculina semanal en AM y FM

César Litvin (AM750)

Labor periodística deportiva

Juan Carlos Pasman (La Red)

Programa diario de interés general en FM

Nadie nos para (Rock & Pop)

Labor periodística femenina

Romina Manguel (Radio con vos)

Labor periodística masculina

Gustavo Sylvestre (Radio 10)

Labor en musicalización

Juan Sirvén (Los 40) y Julián "Pento" Echevarría (Rock & Pop)

Programa periodístico vespertino diario AM

Hola, Chiche (Radio del Plata)

Labor conducción masculina en AM

Gustavo López (La Red)

Labor conducción femenina en AM

Cristina Pérez (Cristina sin vuelta - Radio Rivadavia)

MARTIN FIERRO DE PLATINO

Radio Aspen

MARTÍN FIERRO DE ORO EN AM

Un buen momento (La Red)

MARTÍN FIERRO DE ORO EN FM

Nadie nos para (Rock & Pop)