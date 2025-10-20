MasterChef Celebrity: ¿Quién fue el primer eliminado de la competencia?

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina 2025 trajo consigo una cuota de tensión inigualable y, para sorpresa de todos, un doble cimbronazo en el reality de cocina de Telefe.

Este domingo 19 de octubre no solo marcó la despedida temprana del primer concursante, sino que también fue escenario de una renuncia resonante que dejó al jurado y a los participantes boquiabiertos.

Primeros obstáculos

Tras una semana de desafíos culinarios, doce famosos se enfrentaron a la temida gala de eliminación, vistiendo el delantal negro. La suerte y los sabores le fue esquivos al exboxeador "Roña" Castro, quien no logró convencer al jurado, integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, con su plato de albóndigas.

En un mano a mano con el periodista Luis Ventura, Castro se convirtió en el primer eliminado, dejando once estrellas en carrera. El reality, conducido por Wanda Nara, se emitió a las 22:30, justo después de la final del Mundial Sub-20, en donde Argentina fue vencido por Marruecos.

Chau, chau… adiós

Cuando la tensión por la eliminación parecía disiparse, llegó el verdadero shock. El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, fue convocado al frente junto a otros tres participantes, y para su alivio, el jurado les comunicó que habían presentado los mejores platos de la velada.

Sin embargo, en un giro inesperado, el músico tomó el micrófono y anunció su drástica decisión: dejar la competencia. ¿El motivo? Una "agenda apretada" que le impediría seguir y la convicción de no poder avanzar más. Su renuncia, apenas en la primera semana, conmocionó al estudio y a sus ahora excompañeros.

Como era de esperar las redes sociales reaccionaron a la primera salida del ciclo de Telefé, cuando todo apuntaba a que era Marixa Balli quien abandonaba las cocinas por ciertos rumores que circularon hace algunos días.