MasterChef Celebrity: confirmaron la fecha de estreno y el conductor

El exitoso reality culinario "MasterChef Celebrity" está cada vez más cerca de regresar a la pantalla de Telefe, esta vez con la conducción de Wanda Nara y el regreso del jurado más popular del formato: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Según adelantó la cuenta especializada Teleavisador, el canal ya tiene todo listo para comenzar con las grabaciones en el mes de septiembre, con una temporada que contará con 24 figuras del espectáculo, y que saldría al aire en octubre, una vez que finalicen las instancias decisivas de La Voz Argentina, ciclo que todavía se encuentra en la etapa de audiciones a ciegas.

En ese contexto, ya comienzan a surgir los primeros nombres de posibles participantes. La periodista Marina Calabró, en su columna en Lape Club Social Informativo (América TV), reveló que uno de los convocados por la producción sería nada menos que Luis Ventura.

"Lo llamaron a Ventura. Ventura sabe hacer todo, lo básico. Él quiere hacerlo, tiene ganas", afirmó Calabró. Sin embargo, la incorporación del periodista aún no está cerrada, ya que depende de una autorización del canal América, donde Ventura trabaja actualmente.

“Él necesita el aval de las autoridades. Llamó al decisor de América TV, Juan Cruz Ávila. Le dijo ‘no me des vueltas’. Yo te doy el OK, pero que la gente de Telefe me llame. Falta el llamado de Telefe para destrabar el tema y seguro van a negociar”, detalló la columnista.

Fiel a su estilo, Calabró cerró el informe con una anécdota divertida: “Le pregunté si le daba miedo la cocina y me dijo que no. Pero agregó con ironía: ‘Me da miedo Wanda’”.

Con estreno previsto para octubre, la producción ya comenzó a cerrar acuerdos. Entre los primeros nombres en trascender estuvieron Oriana Sabatini, Claudia Villafañe, Luis Ventura y Sofía Martínez. Aunque, este miércoles, al aire de “Intrusos” (América TV), se sumaron cuatro nuevas celebridades al listado.

“Ya tenemos confirmado a Emmanuel Horvilleur. Me encanta, músico, ex de Celeste Cid, lo conocen de Illya Kuryaki (and the Valderramas). También está confirmada La Joaqui, cantante”, comenzó explicando Paula Varela.

Luego, continuó: “Valeria Mazza, confirmada. Me encanta porque ha hecho mucho ciclo cocinando y ahora va a cocinar en MasterChef”. Además, la periodista agregó un nombre que generó sorpresa entre sus compañeros: “Y una que le gusta mucho a ustedes y que una vez la propusimos: Carola Reyna”.

Antes de concluir, la panelista de “Intrusos” adelantó los nombres de otras figuras que estarían a un paso de sumarse a “MasterChef Celebrity”. “Hay gente en negociaciones. Además de (Luis) Ventura, Emilia Attias también está cerrando el tema horarios. Y Calu Rivero. Acá hay un tema que tiene que ver con que ella es vegana. Entonces, en su caso se está hablando de si hace todos platos veganos”, aseguró la panelista.

Con la maquinaria de producción ya en marcha y el regreso de una fórmula que fue furor en temporadas anteriores, Telefe apuesta nuevamente al cruce entre celebridades, competencia gastronómica y entretenimiento de alto impacto. Ahora, solo resta conocer el plantel completo de figuras que se animarán a prender las hornallas frente al jurado más temido de la televisión.