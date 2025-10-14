Tras la polémica final de "La Voz Argentina", que consagró a Nicolás Behringer, la maquinaria de Telefe no dio respiro y estrenó anoche la nueva y esperada edición de MasterChef Celebrity. Y la jugada no pudo ser más acertada: el reality culinario de las estrellas irrumpió en el prime time con cifras que, sin dudar, califican como "escandalosas".

Con la conducción de Wanda Nara, quien se mostró radiante al abrir el ciclo, el debut de la temporada 2025 se convirtió en el evento televisivo del lunes 13 de octubre: "Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir en cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender", arengó la host a la audiencia, marcando el tono de la competencia.

Los números

El regreso de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como el temido jurado, sumado a las nuevas y modernas cocinas, fue un cóctel explosivo. El programa arrancó midiendo unos sólidos 16.5 puntos de rating, un colchón de audiencia heredado de la final de "La Voz".

Sin embargo, el verdadero golpe de efecto llegó a medida que avanzaban las presentaciones de las primeras doce figuras en el estudio. Alrededor de las 22:36, la olla de Telefe ya burbujeaba a 17.5 puntos.

Pero el clímax de la noche se alcanzó cerca de las 23 horas. MasterChef Celebrity 2025 tocó un pico máximo que rozó los 18.5 puntos de rating, demostrando que el público estaba hambriento de gastronomía. Si bien el cierre mostró un descenso a 14.8, mantuvo una distancia sideral con su competidor directo, "Otro Día Perdido", que apenas cosechó 4 puntos.

El menú de estrellas

En esta edición, la producción apostó a una lista variada de participantes, con figuras que ya generaron gran expectativa. En el primer episodio, se vieron en acción a celebrities como Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Esteban Mirol, Andy Chango, Marixa Balli, Eugenia Tobal y Miguel Ángel Rodríguez.

Ellos son solo la mitad del total. La lista completa de los 24 famosos que lucharán por el codiciado título incluye, entre otros, a Valentina Cervantes, Luis Ventura, Selva Pérez, Maxi López, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Claudio “Turco” Husaín, Agustín “Cachete” Sierra, Chino Leunis, Julia Calvo y Sofía “La Reini” Gonet.

Con un rating que superó todas las expectativas y una alfombra roja de celebrities listas para prender los fogones, MasterChef Celebrity 2025 se perfila como el indiscutido tanque de Telefe para la segunda mitad del año. El jurado lo advirtió: "Solo exigencia y superación, nada menos que esto". Y a juzgar por el debut, el público ya exige el próximo plato.