MasterChef Celebrity: escándalos y acusaciones antes del estreno

El esperado regreso de MasterChef Celebrity este lunes 13 de octubre a las 22 horas, con la conducción de Wanda Nara y el jurado de lujo (Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis), no pudo evitar el escándalo antes de su debut.

La publicación de la foto promocional oficial de la nueva temporada desató un torbellino de críticas, especulaciones y quejas, tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.

El armado visual de la imagen se convirtió en el primer gran debate del ciclo, exponiendo detalles que, según los seguidores y periodistas, no fueron casuales. En el programa Intrusos (América), la fotografía fue analizada al detalle, señalando que la composición "puso los pelos de punta a más de uno".

Los puntos más polémicos fueron:

Los misterios de la composición: La ubicación de varios participantes generó desconcierto. El conductor Rodrigo Lussich ironizó sobre el lugar central otorgado al tenista Diego Schwartzman : "Todo bien con el Peque, es un deportista importantísimo, pero no sé si era para colocarlo ahí".

generó desconcierto. El conductor ironizó sobre el lugar central otorgado al tenista : Figuras difíciles de reconocer: La foto fue criticada por hacer casi irreconocibles a algunos famosos. Periodistas señalaron que a Evangelina Anderson "cuesta reconocerla", e incluso hubo quienes confundieron a La Joaqui con Marixa Balli.

a algunos famosos. Periodistas señalaron que a e incluso hubo quienes confundieron a Descontento VIP: Varios participantes no habrían quedado conformes con el sitio asignado. Se destacó el lugar "destacadísimo" que recibió Maxi López, un movimiento que Lussich especuló podría ser una jugada estratégica de la producción para explotar el reencuentro con su exesposa, Wanda Nara.

Se destacó el lugar "destacadísimo" que recibió un movimiento que Lussich especuló podría ser una Los desplazados: El tratamiento a figuras como Luis Ventura y Susana Roccasalvo también fue objeto de burla. Se mencionó que a Ventura lo ubicaron tan al costado que "se cae de la foto" , mientras que a Roccasalvo "casi que la tiran de la escalera". Lussich incluso afirmó que para el periodista de APTRA se usó una "foto de archivo".

también fue objeto de burla. Se mencionó que a Ventura lo ubicaron tan al costado que , mientras que a "casi que la tiran de la escalera". incluso afirmó que para el periodista de APTRA se usó una Reacción de los protagonistas: La actriz Eugenia Tobal se sumó a la ola de comentarios con humor e ironía, utilizando su cuenta de Instagram para desafiar a sus seguidores a encontrarla en la multitudinaria imagen. El posteo dejó entrever su descontento con la ubicación que le tocó.

A pesar de la polémica, la única figura indiscutida en el centro de la escena (en primer plano y abajo) es la conductora, Wanda Nara, junto al trío de chefs. La expectativa es alta para ver si el reality gastronómico logrará replicar el éxito de temporadas anteriores, incluso con una foto de promoción que generó más drama que los propios desafíos culinarios.