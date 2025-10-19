MasterChef Celebrity: primera gala de eliminación

La tensión se corta con cuchillo en las cocinas de MasterChef Celebrity. Tras una semana de desafíos, beneficios y delantales negros, el reality de Telefe ha definido a los doce concursantes que se enfrentarán este domingo 19 de octubre a la temida primera gala de eliminación. Un batallón de figuras de la farándula y el espectáculo tendrá que demostrar que su lugar en la competencia no fue un simple golpe de suerte.

La salvación de la humorista Momi Giardina por parte del jurado selló el destino del resto: la lista de sentenciados es larga y heterogénea, con celebridades que van desde el periodismo de chimentos hasta la música tropical y el glamour actoral.

El reality de cocina tendrá su programa especial de eliminación luego de la final entre Argentina y Marruecos.

El "equipo" que deberá evitar el desastre

Doce nombres se medirán en un mano a mano culinario para conservar su delantal. La lista de la placa de eliminación incluye figuras de alto perfil y trayectorias diversas:

Marixa Balli: Sentenciada directa tras presentar el peor plato en la noche de beneficios del pasado miércoles.

Sentenciada directa tras presentar el peor plato en la noche de beneficios del pasado miércoles. La Joaqui y Pablo Lescano : El mundo de la cumbia y el trap pende de un hilo.

: El mundo de la cumbia y el trap pende de un hilo. Susana Roccasalvo y Luis Ventura : Dos de los periodistas de espectáculos más picantes deberán cambiar los chimentos por el sabor.

: Dos de los periodistas de espectáculos más picantes deberán cambiar los chimentos por el sabor. Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez : La cuota actoral buscará demostrar que el drama no está solo en la escena, sino en el plato.

: La cuota actoral buscará demostrar que el drama no está solo en la escena, sino en el plato. Andy Chango y Cachete Sierra : El músico y el ex ganador de otro reality pondrán a prueba su creatividad.

: El músico y el ex ganador de otro reality pondrán a prueba su creatividad. Roña Castro : La leyenda del boxeo deberá pelear con los fuegos.

: La leyenda del boxeo deberá pelear con los fuegos. Esteban Mirol y Emilia Attias: El conductor y la top model cierran la lista de aspirantes a seguir en carrera.

El domingo crucial: que gane el mejor plato

La presión es máxima. Uno de estos doce famosos será el primero en abandonar la competencia, un golpe duro para cualquiera que recién comienza a tomarle el pulso al programa.

El domingo se jugarán a todo o nada frente al implacable jurado. Solo la habilidad, la creatividad y, sobre todo, la templanza para manejar el estrés de la cocina de alta presión, salvarán a los concursantes de colgar el delantal. La gran pregunta es: ¿Quién se convertirá en la primera baja de MasterChef Celebrity? La respuesta se conocerá este domingo por Telefe.