Masterchef Celebrity: sanción y delantal negro para un participante

Este martes 21 de octubre en MasterChef Celebrity no solo se trató de delantales negros y desafíos culinarios, sino de una baja inesperada que sacudió la competencia.

Momi Giardina, una de las figuras queridas de la edición, fue enviada directamente a la temida Gala de Eliminación del próximo domingo, sin siquiera pisar las hornallas.

La noticia fue comunicada por la conductora Wanda Nara, quien al inicio del programa se dirigió a los concursantes y al público para explicar la ausencia. "Como verán hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre", detalló Nara, enviando un saludo de pronta recuperación a la humorista.

Sin embargo, a pesar de la razón de fuerza mayor, el reglamento del reality de cocina es implacable. Inmediatamente después de confirmar el motivo de salud, Wanda Nara sentenció: "Entonces pasa directamente a la gala de eliminación".

La decisión, que sorprendió a los televidentes, significa que Momi Giardina perdió automáticamente la oportunidad de luchar por el pin de la salvación de la semana. La bailarina se suma así a la lista de participantes que se jugarán su continuidad en el certamen el fin de semana.

Desde el estudio, sus compañeros de competencia, visiblemente preocupados por su estado pero firmes en el apoyo, le enviaron un mensaje de aliento: "Te queremos, Momi. ¡Vamos, Momi!", corearon, deseándole una rápida recuperación para poder enfrentarse al jurado en la decisiva gala dominical. Ahora, la expectativa se centra en su estado de salud y su desempeño en la prueba definitoria que se avecina.