MasterChef Celebrity: se habría filtrado el primer eliminado

La nueva temporada de "MasterChef Celebrity" (Telefe), con Wanda Nara al frente, está a punto de salir al aire, pero los rumores y las filtraciones ya están generando un picante debate. Y la primera en estar en el ojo de la tormenta, incluso antes del estreno, es Marixa Balli.

Según reveló el periodista de espectáculos Nahuel Saa, conocido como "La Criti", la ex angelita y figura mediática habría sido la primera concursante en abandonar las cocinas más famosas del país. La información circula con fuerza y sugiere que el paso de "La Cachaca" por el reality fue breve y tumultuoso.

Frustración y lágrimas

"La Criti" detalló que el paso de Balli por la competencia no fue el esperado. "La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación," afirmó el periodista, agregando que la bailarina estaría "muy triste" y se la habría visto afectada en un evento reciente.

La frustración de la mediática sería doble, ya que, según Saa, ella "siente que arriesgó yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada". Un duro golpe para quien apostaba fuerte por esta nueva faceta televisiva.

Delantal negro

Esta supuesta eliminación se suma a los trascendidos sobre un fuerte encontronazo que Balli habría protagonizado durante las grabaciones. Hace solo unos días, Ángel de Brito reveló un tenso momento que involucró a la participante con uno de los tres jurados estrella: Damián Betular, Germán Martitegui o Donato De Santis.

"Me cuentan que el viernes Marixa tuvo un entredicho con uno de los jurados" había anticipado De Brito, señalando que la devolución del chef le había molestado a la concursante y ella no dudó en expresarlo.

El conductor también agregó que una fuente de Telefe le había asegurado que Marixa "salió llorando y re caliente, con delantal negro", lo que refuerza la hipótesis de que su rendimiento culinario no fue el mejor. Aunque Balli había minimizado previamente los incidentes ante De Brito ("ya sabés que no me voy a poner a llorar por cualquier cosa, pero sí me molestó"), la nueva filtración parece confirmar que las cosas en el set fueron más intensas de lo que se creía.

De esta manera, los indicios apuntan a que Marixa Balli sería la primera famosa en colgar el delantal. Habrá que esperar el estreno de "MasterChef Celebrity" el próximo 14 de octubre para ver la performance de la panelista y confirmar si los rumores terminan siendo una dolorosa realidad para ella.

El martes 14 de octubre es la fecha del comienzo del esperado show de formato internacional.