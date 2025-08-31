MasterChef Celebrity 2025: estos son los famosos confirmados

Después de semanas de rumores, Wanda Nara confirmó que estará al frente de la nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, que regresará a la pantalla de Telefe con la promesa de sorpresas, competencia y momentos cargados de diversión.

Con la conducción asegurada, la expectativa ahora se centra en la lista de famosos que se animarán a ponerse el delantal y enfrentar los desafíos culinarios del reality. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), ya hay varias figuras confirmadas, aunque algunos nombres aún se mantienen bajo reserva. Entre los que estarían cerrados aparecen Emilia Attias, Luis Ventura, Valeria Mazza, Carola Reyna, Lucila “La Tora” Villar, Sofi Martínez, La Joaqui, Pablito Lescano y Evangelina Anderson.

Esta última, incluso, terminó sus grabaciones en Los 8 Escalones y presentó la renuncia para poder sumarse al ciclo, según detalló Majo Martino. La panelista también adelantó que las grabaciones comenzarían en los primeros días de octubre, mientras que las fotos oficiales de los participantes se realizarán el 24 y 25 de septiembre.

No todos los nombres que circularon quedaron confirmados: Marixa Balli aseguró que todavía no tiene nada cerrado, mientras que Fer Dente y Julieta Prandi se bajaron por compromisos laborales que les impedían sumarse. Además, trascendieron como posibles incorporaciones Maxi López, Sofi “La Reini” Gonet y Valu Cervantes, la pareja de Enzo Fernández.

Con Wanda Nara al mando y un plantel que combina figuras del espectáculo, el modelaje y la música, la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina promete competencia, intriga y un despliegue televisivo que buscará mantener a la audiencia al borde del sillón.