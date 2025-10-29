Masterchef Celebrity ya tiene a su segundo eliminado

El reality de cocina más picante de la televisión, MasterChef Celebrity (Telefe), acaba de perder otro de sus participantes en una nueva eliminación. Tras la salida del "Roña" Castro y la sorpresiva renuncia de Pablo Lescano, un tercer concursante debió colgar su delantal por un plato que no resultó.

La cuarta temporada del ciclo, conducido por Wanda Nara, vivió una noche de tensión bajo la premisa de crear un plato agridulce con una fruta como protagonista.

Nombres fuertes como La Joaqui, Cachete Sierra, Momi Giardina y el Turco Husain lucharon por su permanencia, pero al final, el jurado compuesto por el temido jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, tuvo que tomar la decisión más difícil.

Los platos que quedaron en la cuerda floja fueron los de Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez. El periodista, conocido por su trayectoria, presentó un "Cerdo Mimoso con Puré", una mezcla de miel, cebollas en conserva, batata, vino y cebolla caramelizada. A pesar de la creatividad la propuesta no convenció.

Con su habitual solemnidad, Martitegui anunció la sentencia: "Fue difícil elegir entre uno de los dos, pero este jurado decidió que quien abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… Esteban."

La partida de Mirol fue emotiva. Betular, a pesar de la eliminación, le dedicó palabras de aliento y respeto: “Sabemos el respeto que tenés por esto, más con un periodista de tu trayectoria. Y si hay una revancha, nos gustaría tenerte”.

El periodista aceptó el veredicto con elegancia: "Las cosas salieron mal y acepto la decisión. Tomé muy en serio Masterchef", aseguró.

Con un lugar vacío en la cocina más famosa del país, la competencia sigue al rojo vivo con 22 famosos listos para la próxima batalla.