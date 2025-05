Maternidad y fitness: Sol Pérez muestra su rutina postparto en redes sociales

A tan solo un mes de haber dado a luz por cesárea a su primer hijo, Marco, Sol Pérez volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y reafirmó una vez más una de sus premisas de vida: hay aspectos de su identidad que no está dispuesta a dejar de lado, incluso en plena maternidad. Entre ellos, el entrenamiento físico ocupa un lugar prioritario.

Con la energía que la caracteriza, la panelista compartió en sus historias su regreso a la actividad física. “Hoy hablo bajito porque el bebito duerme y lo tengo acá a tiro con la abuela”, explicó con una sonrisa, mientras caminaba sobre la cinta vestida con un top naranja. Sin saltos ni ejercicios de alto impacto, Sol optó por una caminata moderada como primer paso en su rutina postparto. Aclaró que aún no está autorizada para hacer ejercicios más intensos y que esperará el visto bueno de su médico para retomar su entrenamiento completo.

“Es la primera vez que me subo a la cinta desde que nació Marco”, expresó, mezclando dulzura maternal con la determinación que siempre la destacó en redes y en los medios. Como en sus comienzos, Sol se muestra auténtica, firme en su decisión de no renunciar a sí misma, ni siquiera en este nuevo y demandante rol de madre.

Pero no solo su regreso al ejercicio generó repercusión. Su vuelta al trabajo, al panel de Gran Hermano y a “Cortá por Lozano” (Telefe), también acaparó todas las miradas. A días de convertirse en mamá, Sol Pérez sorprendió al lucir su figura con un impactante minivestido con detalles dorados, que combinó elegancia con un look fresco y audaz. La elección no pasó desapercibida y reforzó la imagen de una mujer que combina maternidad, trabajo y autocuidado sin perder su esencia.

Así, entre caminatas suaves, pañales y pantallas, Sol Pérez escribe su propia versión del posparto: una en la que la fuerza interior y la constancia siguen marcando el rumbo.