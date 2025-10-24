El actor y humorista Matías Alé dio un paso más en su historia de amor con Martina Vignolo. La pareja se casó por civil en Mar del Plata y celebró el momento con una reunión íntima junto a familiares y amigos cercanos. “Increíble. Ya estamos casados”, expresó Alé con la emoción a flor de piel al hablar con la prensa.

Martina también compartió sus sensaciones tras la ceremonia: “Fue muy emocionante, las palabras de los padrinos, que son mi hermana y su mejor amigo, verlos a todos juntos…”. La joven, que eligió la ciudad costera para el enlace civil, explicó el motivo detrás de esa decisión: “Le agradecí a Mati por venir hasta acá. Mi sueño era casarme en la parroquia Juan Bosco. Ya fuimos a verla y, al imaginarme la iglesia con la alfombra roja, me llena de ilusión”.

Matías Alé y Martina Vignolo ya son marido y mujer

La pareja tiene previsto celebrar la ceremonia religiosa este viernes 24 de octubre en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco. “Mañana arrancamos temprano, nos dividimos de habitación, nos preparamos y después nos vamos hacia la Iglesia”, adelantó la novia, entusiasmada con la nueva etapa.

Minutos antes del festejo, Alé y Vignolo hablaron con MShow (Ciudad Magazine) y sorprendieron con su elección de vestuario, lleno de color y guiños románticos. “Estamos emocionados, recién la pasé a buscar de donde se maquilló. ¡Mirá lo que es la novia!”, comentó el actor.

“Son como la Bella y la Bestia”, lanzó la conductora Gabriela Sobrado al verlos. La comparación no fue casual: Martina lució un vestido amarillo pastel inspirado en el clásico de Disney. “Es mi princesa favorita. Por eso el vestido también fue así”, contó ella entre risas.

Matías Alé y Martina Vignolo ya son marido y mujer

Fiel a su estilo, Alé anticipó una perlita del festejo: “Hay una sorpresa para Marti, vamos a bailar La Bella y la Bestia y yo estoy de Bestia. ¡Imaginate lo que va a ser el casamiento!”.

Románticos, espontáneos y felices, Matías y Martina iniciaron su vida de casados con una celebración fiel a su esencia: emotiva, divertida y de cuento.