Matías Alé y Martina Vignolo ya son marido y mujer

El actor y humorista Matías Alé dio un paso más en su historia de amor con Martina Vignolo. La pareja se casó por civil en Mar del Plata y celebró el momento con una reunión íntima junto a familiares y amigos cercanos. “Increíble. Ya estamos casados”, expresó Alé con la emoción a flor de piel al hablar con la prensa.

Martina también compartió sus sensaciones tras la ceremonia: “Fue muy emocionante, las palabras de los padrinos, que son mi hermana y su mejor amigo, verlos a todos juntos…”. La joven, que eligió la ciudad costera para el enlace civil, explicó el motivo detrás de esa decisión: “Le agradecí a Mati por venir hasta acá. Mi sueño era casarme en la parroquia Juan Bosco. Ya fuimos a verla y, al imaginarme la iglesia con la alfombra roja, me llena de ilusión”.

La pareja tiene previsto celebrar la ceremonia religiosa este viernes 24 de octubre en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco. “Mañana arrancamos temprano, nos dividimos de habitación, nos preparamos y después nos vamos hacia la Iglesia”, adelantó la novia, entusiasmada con la nueva etapa.

Minutos antes del festejo, Alé y Vignolo hablaron con MShow (Ciudad Magazine) y sorprendieron con su elección de vestuario, lleno de color y guiños románticos. “Estamos emocionados, recién la pasé a buscar de donde se maquilló. ¡Mirá lo que es la novia!”, comentó el actor.

“Son como la Bella y la Bestia”, lanzó la conductora Gabriela Sobrado al verlos. La comparación no fue casual: Martina lució un vestido amarillo pastel inspirado en el clásico de Disney. “Es mi princesa favorita. Por eso el vestido también fue así”, contó ella entre risas.

Fiel a su estilo, Alé anticipó una perlita del festejo: “Hay una sorpresa para Marti, vamos a bailar La Bella y la Bestia y yo estoy de Bestia. ¡Imaginate lo que va a ser el casamiento!”.

Románticos, espontáneos y felices, Matías y Martina iniciaron su vida de casados con una celebración fiel a su esencia: emotiva, divertida y de cuento.