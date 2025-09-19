Matías Morla fue procesado y embargado por la marca «Diego Maradona»

La justicia dictó el procesamiento y embargo por dos mil millones de pesos contra Matías Morla, quien fuera abogado y representante legal de Diego Maradona. La medida se enmarca en la investigación por la presunta apropiación ilegal de la marca registrada del astro, que desde 2021 es objeto de disputa judicial entre el entorno del Diez y sus herederos.

Los hijos de Maradona habían denunciado a Morla por usufructuar de manera indebida los derechos comerciales vinculados a la marca. En la causa también figuran como imputados su cuñado Maximiliano Pomargo, Sergio Alejandro Garmendia (administrador designado en un período), la escribana Sandra Iampolsky y dos hermanas de Maradona, quienes habrían intervenido en las maniobras.

El abogado Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando Maradona, explicó en Desayuno Americano (América) qué implica este fallo: “El procesamiento tenía que estar desde hace mucho tiempo, no solo de Morla, sino también de Pomargo, Garmendia, la escribana que confeccionó toda la documentación y dos de las hermanas de Diego”.

La investigación apunta a la empresa Sattvica S.A., que según Baudry funcionaba como una pantalla para extraer el patrimonio del campeón del mundo: “Se le cedió en forma gratuita, primero a Pomargo, después a Garmendia y de éste a las hermanas, sin que exista un solo documento firmado por Diego”.

El monto del embargo fue establecido en base a contratos millonarios en Argentina y en el exterior, además de transferencias a cuentas en paraísos fiscales donde habría sido depositada parte de la recaudación.

Si bien la justicia determinó que los cinco hermanos de Maradona recibieron dinero, Baudry sostuvo que algunos de ellos pudieron haber sido engañados: “Si son personas de bien deberían cederle la marca Maradona a los hijos de Diego y terminar con esta parafernalia”, señaló el abogado.

Con este fallo, la causa por la marca del Diez toma un nuevo impulso y deja a Morla en el centro de la escena judicial, a casi cuatro años de la muerte del ídolo argentino.