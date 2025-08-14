Mauro Icardi... ¿con Evangelina Anderson?

Mauro Icardi vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por un movimiento en redes sociales que lo vincula con Evangelina Anderson, recientemente separada de Martín Demichelis. El futbolista, que disfruta de su relación con la China Suárez, quedó nuevamente bajo la lupa luego de que la periodista Juariu detectara que comenzó a seguir a la modelo en Instagram.

El gesto, aparentemente simple, generó especulaciones por darse en un momento de especial vulnerabilidad para Anderson, instalada en Buenos Aires tras regresar de México y en pleno proceso de separación. “¿Mauro ya la seguía?”, se preguntó Juariu al compartir la novedad con sus seguidores.

La historia entre Icardi y Anderson no tiene antecedentes públicos, pero el contexto potencia el revuelo: en los últimos meses el delantero ha estado envuelto en rumores de supuestos intentos de seducción en redes y en el escándalo por la filtración de un video íntimo. Además, la modelo mantiene lazos con Wanda Nara, exesposa de Icardi, ya que su hijo Bastián estuvo bajo el cuidado de la mediática a fines de 2024, cuando Anderson acompañó a Demichelis en el extranjero.

Acusaciones de “trolls” en redes

En paralelo, Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo a la polémica al afirmar en el programa Sálvese quien pueda (América) que tanto Icardi como la China Suárez manejarían estrategias digitales contra sus detractores. “Estoy convencida de que algunas de las partes contratan trolls para Twitter. No puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días”, aseguró.

Latorre recordó que algo similar ocurrió cuando Benjamín Vicuña fue a buscar a sus hijos a Ezeiza tras regresar de Turquía, poco después de despedirse de la China. Según la conductora, los perfiles que atacan tienen características comunes: pocos seguidores, mensajes repetitivos y una actividad sospechosamente coordinada.