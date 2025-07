Mauro Icardi, contra las cuerdas: una modelo uruguaya lo acusa de infidelidad

Mientras Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez siguen mostrándose cada vez más enamorados, una nueva controversia amenaza con sacudir su vínculo. La vedette uruguaya Natasha Rey irrumpió en escena con acusaciones que ponen en duda la fidelidad del delantero del Galatasaray.

A través de sus redes sociales, Rey dejó una serie de publicaciones que generaron revuelo. Primero, compartió una historia en Instagram en la que aparece dentro de su auto mientras suena la canción Con Otra de Cazzu, acompañada por una frase con tono provocador: “Si fue así con ella… también lo será contigo”. La publicación pareció estar dirigida directamente a la actriz argentina, insinuando que Icardi podría repetir comportamientos del pasado.

El escándalo cobró fuerza cuando Rey compartió una captura de pantalla en la que se ve un supuesto mensaje privado enviado desde la cuenta verificada de Icardi. Aunque parte del texto aparece tapado, una frase explícita sobresale con claridad: “Video para activármela”. Esto avivó las sospechas sobre un posible pedido de contenido íntimo por parte del jugador.

El perfil de chimentos “Gossipeame” fue uno de los primeros en hacerse eco de la situación. Su conductora, Marcia Frisciotti, compartió las imágenes y sumó información: “Me dicen que Mauro le habría escrito o mandado algo a esta chica que después eliminó, y ella dejó estas historias. Yo ya me conozco esta película, y no porque ella vaya a mentir...”.

La vedette uruguaya también comentó directamente en el perfil de Icardi: “No sé qué me mandaste y lo borraste. Yo dije kee”. Además, publicó otro mensaje en tono enigmático utilizando el audio de una película como indirecta hacia la China Suárez. En él, una voz femenina afirma: “La que nació para zorra, nunca será una señora de sociedad”, seguida por una respuesta masculina que replica: “Pues, oiga, yo conozco una zorra que se volvió señora de respeto. Tomó un baño de agua bendita…”.

Respuesta

La reacción de Mauro Icardi no tardó en llegar. Desde su cuenta de Instagram, el delantero del Galatasaray compartió una historia con una captura de pantalla en la que se ve una solicitud de mensaje de Natasha Rey. En esa imagen, la modelo aparece enviándole una foto de contenido erótico, cubierta con emojis, y un mensaje que decía: “Soy tu uruguaya Mauro”, seguido de un “BB”.

Acompañando esa imagen, el jugador escribió un descargo irónico, negando toda interacción con Rey: “¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajajajaja. Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”. Y agregó: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”.

Icardi fue más allá y explicó por qué no muestra más pruebas: “Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego”, explicó Teleshoow.