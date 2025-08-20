Mauro Icardi: de deudor alimentario a violento con los fanáticos del Galatasaray

Durante el fin de semana, Wanda Nara difundió un duro comunicado contra Mauro Icardi, en el que cuestionó a la Justicia por haberle permitido salir del país pese a llevar diez meses sin abonar la cuota alimentaria, la cobertura médica y la escolaridad de sus hijas Francesca e Isabella.

Finalmente, el juez Adrián Hagopian ordenó incorporar al futbolista al Registro de Deudores Alimentarios y dispuso un embargo sobre la denominada “casa de los sueños” ubicada en Nordelta, por un monto de 110.000 dólares, en concepto de compensación por alimentos. Asimismo, la resolución del Juzgado Civil Nº106 de la Ciudad de Buenos Aires establece que, en caso de regresar al país, Icardi no podrá volver a salir hasta regularizar la deuda, a la cual se suman otros 3.500 dólares en concepto de intereses y gastos judiciales.

En el fallo, el magistrado fundamenta su decisión en la falta de comprobación del cumplimiento del pago por parte del delantero: “Toda vez que no se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de las obligaciones del demandado, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a fin de garantizar a las menores su derecho alimentario”, señala el documento.

Al mismo tiempo, la Justicia rechazó la impugnación presentada por la defensa de Icardi y validó la liquidación reclamada por Wanda Nara, que asciende a 122.443,08 dólares.

Violento en Turquía

Paralelamente, un video viralizado en redes sociales volvió a colocar al jugador del Galatasaray en el centro de la polémica. Las imágenes, registradas en un shopping de Estambul meses atrás, muestran a Icardi protagonizando un violento episodio con fanáticos del club turco. En la escena se observa al jugador junto a Eugenia “China” Suárez y los hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio, sorprendidos por un grupo de hinchas que se abalanzó sobre ellos.

Ante los empujones y el evidente clima de tensión, la China reaccionó intentando proteger a sus hijos, lo que derivó en una discusión en la que Icardi respondió con gestos de enfrentamiento hacia uno de los fanáticos. Finalmente, personal de seguridad intervino para sacar a la pareja del lugar y escoltarlos hasta una zona segura. El hecho, que habría ocurrido en febrero pasado, agrega un nuevo capítulo a la agitada vida pública de la pareja.