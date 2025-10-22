La conflictiva separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un explosivo capítulo legal. El futbolista solicitó una medida cautelar de "protección y cuidado personal" de sus hijas luego de que la mediática publicara en redes sociales un video que desató la furia del jugador: en la filmación, se veía al actual novio de Nara, Martín Migueles, acariciando la cabeza de una de las niñas mientras dormía.

Mauro Icardi celebra un fallo judicial contra Wanda Nara

La imagen fue interpretada por Icardi como una "extralimitación" y lo llevó a recurrir a la Justicia para evitar situaciones similares a futuro. Según reveló Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas", la solicitud judicial es contundente y busca ordenar a Wanda Nara "abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos" de Martín Migueles hacia las menores.

El pedido de Icardi incluye un fuerte apercibimiento económico y legal. De incumplir la medida, el jugador exige la suspensión del ejercicio del cuidado personal de sus hijas y una multa inicial de 100 millones de pesos. El documento legal iría más allá, advirtiendo que, en caso de reincidencia, el valor de la multa se aumente a 500 millones de pesos.

MUJERES ARGENTINAS - PROGRAMA 21/10/2025 - POLÉMICO DÍA DE LA MADRE DE WANDA, ICARDI Y LA CHINA

De esta manera, la disputa por la crianza de las menores se traslada nuevamente a los tribunales, elevando la tensión en el mediático conflicto de la expareja.