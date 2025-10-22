Mauro Icardi celebra un fallo judicial contra Wanda Nara

La conflictiva separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un explosivo capítulo legal. El futbolista solicitó una medida cautelar de "protección y cuidado personal" de sus hijas luego de que la mediática publicara en redes sociales un video que desató la furia del jugador: en la filmación, se veía al actual novio de Nara, Martín Migueles, acariciando la cabeza de una de las niñas mientras dormía.

La imagen fue interpretada por Icardi como una "extralimitación" y lo llevó a recurrir a la Justicia para evitar situaciones similares a futuro. Según reveló Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas", la solicitud judicial es contundente y busca ordenar a Wanda Nara "abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos" de Martín Migueles hacia las menores.

El pedido de Icardi incluye un fuerte apercibimiento económico y legal. De incumplir la medida, el jugador exige la suspensión del ejercicio del cuidado personal de sus hijas y una multa inicial de 100 millones de pesos. El documento legal iría más allá, advirtiendo que, en caso de reincidencia, el valor de la multa se aumente a 500 millones de pesos.

De esta manera, la disputa por la crianza de las menores se traslada nuevamente a los tribunales, elevando la tensión en el mediático conflicto de la expareja.