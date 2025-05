Mauro Icardi pescado in fraganti con una mujer turca en una fiesta electrónica

Mauro Icardi volvió a ser protagonista en Turquía, pero esta vez no solo por cuestiones futbolísticas. El delantero del Galatasaray celebró este fin de semana el campeonato de su club rodeado de fanáticos, copa en mano y acompañado por su nueva pareja, Eugenia "la China" Suárez, y los hijos de la actriz. Sin embargo, en medio de los festejos, una imagen inesperada generó revuelo en redes sociales y habría provocado un fuerte conflicto puertas adentro de su relación.

En la foto, que se viralizó rápidamente, se lo ve a Icardi muy cerca de la modelo Özge Atalay, ex Miss Turquía 2014 y reconocida influencer local. Ambos posan sonrientes durante los festejos por el título del Galatasaray, lo que desató todo tipo de especulaciones entre los usuarios. Fue la propia Atalay quien compartió la imagen en sus redes sociales, lo que multiplicó el alcance y encendió las alarmas entre los seguidores del delantero.

Según trascendió, la China Suárez no habría tomado nada bien la difusión de la imagen y le habría hecho un fuerte planteo al futbolista, molesta por la exposición del momento. Mientras tanto, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar: “¿A quién está pescando este tipo de nuevo?”, “¿Y la China dónde está?”, “Todavía busca esposa”, fueron algunas de las frases que circularon en X (ex Twitter). Incluso, una cuenta de fans del Galatasaray reaccionó con un emoji de “ganador”, alimentando aún más la controversia.

Aunque ni Icardi ni Suárez se pronunciaron públicamente sobre el hecho, el episodio deja al descubierto la presión mediática sobre la pareja y reaviva los cuestionamientos sobre la vida personal del delantero, que parece no escapar nunca del centro de la tormenta, ni siquiera en medio de una celebración deportiva.