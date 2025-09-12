El periodista Mauro Szeta tendrá a su cargo una emisión especial en América TV este fin de semana. Tras su desembarco en el canal con la promesa de conducir un ciclo propio, presentará un programa dedicado a uno de los crímenes más impactantes de la historia argentina.

El especial, titulado “Los Salvajes”, se emitirá el sábado 13 de septiembre a las 22 horas y abordará el caso de María Soledad Morales, la joven estudiante de 17 años asesinada en Catamarca en 1990.

El femicidio, ocurrido el 8 de septiembre de aquel año, conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de impunidad y abuso de poder. María Soledad había asistido a una fiesta organizada por un grupo de jóvenes vinculados a familias influyentes de la provincia. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado por operarios de Vialidad Nacional: había sido brutalmente violada y asesinada.

Con este informe, Szeta repasa un hecho que no solo marcó a Catamarca, sino que también provocó la caída de un feudo político y abrió un debate nacional sobre justicia, poder y violencia de género.