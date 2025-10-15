Maxi López abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity

El debut de Maxi López en la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), que se estrenó este lunes 13 con la conducción de Wanda Nara, quedó opacado por un imprevisto familiar. El exfutbolista, instalado en Argentina por compromisos laborales y para reencontrarse con sus hijos, debió viajar de emergencia a Suiza para asistir a su pareja, Daniela Christiansson, después de que la modelo sueca sufriera un grave susto relacionado con su salud en el séptimo mes de embarazo.

López, quien había reorganizado su agenda para grabar el reality culinario, tomó la decisión inmediata de volar para acompañar a Daniela. "Una semana va a estar allá… evidentemente ha grabado y adelantado lo suficiente como para poder irse. Luego volverá un mes entero a seguir grabando”, se detalló en el entorno del deportista.

En el programa A la tarde (América TV) se amplió la información sobre su permiso: "Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: 'Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'".

El preocupante incidente

La situación que alarmó al exfutbolista fue revelada por la propia Daniela Christiansson en sus redes sociales, lo que despertó la inquietud de sus seguidores.

"Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, escribió la modelo en una storie de Instagram, acompañada por una selfie donde evidenciaba su preocupación.

Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias mayores. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró la modelo sueca, buscando llevar tranquilidad a quienes seguían de cerca su gestación.

Más allá del susto, Daniela compartió cómo transita esta etapa del embarazo: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

El mensaje de la modelo, sumado a la urgencia del viaje de Maxi López, ocurre después de que el exjugador llevara tres semanas instalado en Buenos Aires, algo que se interpretó como una posible indirecta hacia el exfutbolista, quien prolongó su estadía en el país para su debut en el exitoso programa de cocina.