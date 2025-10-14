La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina no solo regresó a la pantalla con cacerolas y delantales, sino que lo hizo con una dosis de drama personal y tensión televisiva que se robó el prime time. El foco indiscutido de la noche estuvo puesto en el cara a cara que la audiencia esperó por años: el reencuentro televisivo de Wanda Nara y Maxi López.

El estudio de Telefe se convirtió en el escenario de un momento histórico para la farándula, con la expareja compartiendo espacio por primera vez en un contexto completamente ajeno a sus batallas mediáticas: ella, flamante y elegante conductora; él, flamante y sonriente participante.

“Comía todo congelado”

La presentación del exfutbolista fue, sin dudas, el punto cúlmine del reality. Con la chispa que la caracteriza, Wanda saludó a su exmarido con una sonrisa pícara: "Maxi, viniste… ¡Te animaste!". La respuesta de él, entre risas, fue simple y directa: "Me animé", desatando un coro de "¡aaay!" y gestos de complicidad en el estudio.

Pero el diálogo rápidamente subió de temperatura, con un tinte de humor que fascinó a la audiencia. Consultándole sobre sus habilidades culinarias actuales, Wanda preguntó si seguía dependiendo de la comida lista. La respuesta de López fue una chicana frontal que generó una carcajada generalizada: "Estuve casado una vez y comía todo congelado", en una clara e ineludible referencia a su matrimonio con la conductora.

Lejos de achicarse, Wanda replicó con rapidez y humor: "Ahora prendí igual yo un poco", mostrando que la complicidad, a pesar de los años y las polémicas, sigue intacta.

Juegos de seducción

El ida y vuelta continuó con más bromas. López, asumiendo su rol en la cocina, reconoció que algo aprendió, pero que se sentía "un chico que recién empieza". Y remató: "Después de tantos años tuve que aprender… pero nunca con un jurado, y ahora no solo hay jurado, también está Wanda", provocando otra oleada de risas en el estudio.

El exjugador inició así su camino en el reality, dejando claro que la química entre ambos, aunque ahora canalizada en el humor, es un imán para el rating. Wanda, por su parte, demostró una solvencia profesional admirable, manejando el encuentro con soltura y elegancia, evitando cualquier atisbo de tensión.

El debut de MasterChef Celebrity no solo prometió grandes momentos gastronómicos, sino que entregó, de entrada, un hecho televisivo que los espectadores esperaban con ansias.