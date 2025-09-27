Mesazas: Mirtha Legrand y Juana Viale confirmaron a sus invitados

Un nuevo fin de semana de televisión se acerca y las icónicas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para recibir a figuras destacadas del espectáculo, la política y la cultura.

Este sábado 27 de septiembre por la noche, Mirtha Legrand tendrá una cena cargada de actualidad y arte. La "Chiqui" recibirá al actor y director Fernando Dente, quien atraviesa un gran momento profesional como protagonista y director de obras multipremiadas (su musical Despertar de primavera obtuvo 16 nominaciones a los Premios Hugo).

La política estará representada por el diputado nacional Emilio Monzó, un referente en temas de debate público. El análisis internacional correrá por cuenta de la periodista especializada Natasha Niebieskikwiat. El panel se completará con la conductora Liliana Caruso y la modelo Sofía Zámolo, aportando la visión de los medios y el espectáculo.

Domingo con Juana

El domingo, a partir de las 13:45, Juana Viale presidirá una mesa con una fuerte impronta en la industria del entretenimiento. El empresario y productor musical Daniel Grinbank será una de las figuras centrales, compartiendo mesa con el actor Michel Noher (recientemente destacado en la serie En el barro) y la actriz Jimena Cyrulnik.

La vedette y bailarina Valeria Archimó, activa en obras como Sex, sumará su experiencia teatral al debate.

Como plato fuerte y sorpresa musical, la mesa de Juana contará con la participación especial de La K’onga. La banda referente del cuarteto argentino tiene preparado un set de 12 temas para ponerle ritmo al almuerzo, garantizando un cierre festivo para el fin de semana televisivo.