Mesazas de fin de semana: Mirtha y Juana confirmaron invitados

Los fines de semana en la TV argentina tienen un epicentro ineludible: la mesa de las Legrand-Viale. Este ciclo no se limita a ser un programa de entrevistas; es un crisol donde las figuras más candentes de la política, el espectáculo y la vida social argentina se sientan a destapar sus historias. La cita de este fin de semana promete un contraste fascinante entre poder y emociones en la pantalla de Canal Trece.

La Chiqui

Bajo la conducción implacable de Mirtha Legrand (21:30 hs.), el foco estará puesto en el pulso político a días de una nueva elección. La "mesaza" del sábado se convierte en un ring de alta exposición con la presencia de Patricia Bullrich y Diego Santilli, ambos referentes de peso en el espacio de La Libertad Avanza. Con la agenda nacional ardiendo, se esperan definiciones firmes y el clásico interrogatorio de "La Chiqui".

Sin embargo, el contrapunto emocional de la noche lo brindará Carolina Amoroso quien se convirtió recientemente en madre de Vicente. Completa la velada el Dr. Jorge Tartaglione, cardiólogo, para poner en el centro de la escena la salud y la prevención, inyectando una dosis de ciencia y concientización necesaria.

Juana más relajada que nunca

El domingo 19 desde las 13.45, el mantel cambia de dueña y Juana Viale despliega una mesa con protagonistas del arte y la superación personal, garantizando un almuerzo descontracturado y sorpresivo.

La cuota de humor correrá por cuenta de dos figuras imbatibles: la comediante Dalia Gutmann y el siempre irreverente Turco Naím. Junto a ellos, el actor y productor Ariel Staltari, portador de historias que cruzan la ficción y la realidad de la pantalla.

El momento más inspirador será con Gustavo Fernández. El tenista cordobés, número uno del mundo en tenis adaptado, trae consigo una lección de vida sobre la resiliencia y el triunfo que trasciende cualquier cancha.

Finalmente, el mundo del reality y la vida personal se cruzan con la presencia de Daniela Celis. La ex Gran Hermano y actual influencer se sienta a la mesa para compartir su dramático momento personal: el reciente y riesgoso accidente en moto de su pareja, Thiago Medina, y el conmovedor relato de cómo lo acompañó en su recuperación.