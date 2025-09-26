El reality La Voz Argentina (Telefe) avanza con la exigente fase de los Rounds, y el Team Soledad fue el protagonista de una emotiva y sorpresiva noche.

La cantante folclórica, tal como sucedió con los demás jurados, debió despedirse de una de las voces más destacadas de su equipo: Milena Salamanca.

El tercer Round para el equipo de Soledad Pastorutti puso en el escenario tres batallas: Milena Salamanca se enfrentó a Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; Valentina Otero a Luis González; y Milagros Gerez Amud a Violeta Lemo.

En su rol de coach, La Sole optó por salvar directamente a Agustín y Mauricio, Luis y Milagros. De esta manera, Milena Salamanca, Valentina Otero y Violeta Lemo debieron ir a una nueva instancia de evaluación para que el resto del jurado —integrado por Lali Espósito, Luck Ra y el dúo Miranda!— definiera quién continuaba.

Promesa de reencuentro

Tras tres sólidas performances, el conductor Nico Occhiato anunció la decisión del jurado: "Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo".

El resultado impactó en el estudio. Mientras Violeta y Valentina se abrazaban, Occhiato confirmó la despedida: "Despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. ¡Hiciste un gran concurso, la rompiste toda!".

Visiblemente conmovida, Soledad se acercó a Milena y le dedicó palabras de aliento y reconocimiento, asegurando que este no es el final de su carrera. "Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor", le dijo la coach a la joven artista.

Con esta eliminación, el Team Soledad queda conformado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud, Valentina Otero y la ahora salvada Violeta Patricia Lemo, quienes se preparan para las etapas finales del certamen.