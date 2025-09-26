Milena Salamanca es la nueva eliminada de La Voz Argentina
La nacida en La Plata quedó fuera del equipo de Soledad Pastorutti en el tercer round.
El reality La Voz Argentina (Telefe) avanza con la exigente fase de los Rounds, y el Team Soledad fue el protagonista de una emotiva y sorpresiva noche.
La cantante folclórica, tal como sucedió con los demás jurados, debió despedirse de una de las voces más destacadas de su equipo: Milena Salamanca.
El tercer Round para el equipo de Soledad Pastorutti puso en el escenario tres batallas: Milena Salamanca se enfrentó a Agustín Carletti y Mauricio Tarantola; Valentina Otero a Luis González; y Milagros Gerez Amud a Violeta Lemo.
En su rol de coach, La Sole optó por salvar directamente a Agustín y Mauricio, Luis y Milagros. De esta manera, Milena Salamanca, Valentina Otero y Violeta Lemo debieron ir a una nueva instancia de evaluación para que el resto del jurado —integrado por Lali Espósito, Luck Ra y el dúo Miranda!— definiera quién continuaba.
Promesa de reencuentro
Tras tres sólidas performances, el conductor Nico Occhiato anunció la decisión del jurado: "Quien sigue en La Voz Argentina, continúa y se mete en las etapas finales del Team Soledad esta noche es Violeta Lemo".
El resultado impactó en el estudio. Mientras Violeta y Valentina se abrazaban, Occhiato confirmó la despedida: "Despedimos a una gran artista, a la gran Milena Salamanca. ¡Hiciste un gran concurso, la rompiste toda!".
Visiblemente conmovida, Soledad se acercó a Milena y le dedicó palabras de aliento y reconocimiento, asegurando que este no es el final de su carrera. "Nos vamos a encontrar en muchos lugares. Estoy segura que esto que viniste a buscar acá lo vas a lograr, que mucha gente más aprecie tu arte. Un honor", le dijo la coach a la joven artista.
Con esta eliminación, el Team Soledad queda conformado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud, Valentina Otero y la ahora salvada Violeta Patricia Lemo, quienes se preparan para las etapas finales del certamen.