Este fin de semana, Mirtha Legrand dio inicio a su temporada número 57 desde Mar del Plata, con una mesa repleta de figuras del espectáculo.

En su debut, la legendaria conductora recibió a Florencia Peña, Nicolás Scarpino, el Puma Goity y L-Gante. Sin embargo, la presencia que más llamó la atención fue la de Wanda Nara, quien, aunque había llegado solo para acompañar a su pareja, terminó sumándose al programa a pedido de la anfitriona.

Desde el inicio, la conversación estuvo marcada por el humor y las bromas. Flor Peña y Scarpino ironizaron sobre la relación entre L-Gante y Wanda, comparándola con una ficción televisiva. “Es la novela turca de la tarde. O sea, ya no están más las novelas turcas, ahora están ustedes”, comentó entre risas la actriz de Mamma Mía!.

Relación intensa

A lo largo de la noche, Mirtha no dudó en preguntarle a L-Gante sobre su relación con la mediática y cómo manejaban la presión de la prensa. “Sí, agobia, pero no dejamos que el sentimiento se afecte cuando viene con malas intenciones. Ahí sí, quizás me llega a molestar, pero cuando es con buena fe, eso se disfruta”, expresó el cantante de cumbia 420.

Además, Legrand quiso saber si la pareja tenía planes de boda. “¿Te vas a casar o no? ¿Pensás en el casamiento?”, indagó la conductora. L-Gante, sin cerrar la puerta a la posibilidad, respondió con cautela: “Creo que es bastante temprano, por el momento, como para tomar esa decisión. Pero sí, lo tengo muy en cuenta y dejamos que fluya. Y el sentimiento logrará todo”.

Un cruce divertido

El programa también dejó momentos memorables cuando Wanda recordó el verano en el que se conoció con Mirtha en Mar del Plata, justo en medio de los rumores de su supuesto affaire con Diego Maradona. “Hoy justo le conté a Elián la anécdota. Esa vez ‘flashaste’ un poco, como dice él, con los ruidos”, dijo la empresaria, entre risas.

Sin dudarlo, Mirtha retrucó con su característico humor: “¿Vos decís que no hacían ruido? Querida, hacían… ¡El ruido era impresionante! Corrían los muebles. No sé qué hacían. Yo tenía una suite pegada, al lado”. A lo que Wanda, divertida, respondió: “¡Te debo la carrera, Mirtha!”.