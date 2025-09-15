Mirtha Legrand encendió su mesaza con un debate político a Guillermo Francos

Una semana después del revés electoral que sufrió el gobierno de Javier Milei, La noche de Mirtha volvió a convertirse en escenario de un intenso cruce político. En su tradicional mesaza, la conductora recibió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien mantuvo un intercambio cargado de tensión sobre la situación económica y social del país.

El debate se disparó cuando la periodista Guadalupe Vázquez reconoció la baja en el gasto público y la inflación, aunque advirtió que esos logros aún no se traducen en un alivio para la clase media. “Todavía no tienen reconstituidos los ingresos, pero todos los meses enfrentan aumentos de colegio, la prepaga… creo que es la más golpeada”, señaló.

Francos respondió defendiendo las políticas oficiales: “Todo demanda un reordenamiento y no hay márgenes…”. Fue entonces cuando Mirtha lo interrumpió con firmeza: “Los jubilados. A mí me destroza el alma cuando escucho que dicen ‘no me alcanza para comer’”. La conductora agregó: “A las familias no les alcanza. A los jubilados. Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”.

El funcionario retrucó con una pregunta que encendió aún más la mesa: “¿En cuánto tiempo se soluciona eso, Mirtha? ¿Cuántos años necesita la Argentina de estabilidad para superar estos problemas?”. “¿Usted me está haciendo una pregunta a mí?”, lo frenó la diva.

El cruce continuó con datos sobre el sistema previsional y la informalidad laboral: “En Argentina hay 1,6 personas que aportan para pagar a un jubilado. ¿Qué sistema resiste eso? En la economía informal trabajan seis millones de personas que no pagan aportes”, subrayó Francos.

Con serenidad, Mirtha le respondió: “Pero si es un país rico la Argentina”. El jefe de Gabinete no tardó en contestar: “Bueno, pero no lo hemos demostrado hasta ahora”.

La charla derivó incluso en referencias al financiamiento internacional: “(Donald) Trump no hace más que mandar plata acá… el Fondo”, deslizó Mirtha, para luego corregirse. Francos aclaró: “El Fondo Monetario nos mandó 20 mil millones de dólares para cancelar deudas que tenía la Argentina”.

El ida y vuelta dejó en claro que, lejos de ser una cena más, la mesaza volvió a convertirse en un espacio de debate político con la impronta única de Mirtha Legrand, quien a sus 97 años sigue demostrando por qué es la gran anfitriona de la televisión argentina.