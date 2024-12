Mirtha Legrand se despide de sus mesazas con un enfrentamiento con García Moritán

Este sábado a las 21:30 por El Trece, Mirtha Legrand nuevamente encabezará su tradicional mesaza a pocos días de las Fiestas de fin de año.

La diva recibirá al periodista Franco Mercuriali, reciente ganador del Martín Fierro por su labor en TN de Noche, al actor Eduardo Blanco, quien trabaja en la adaptación cinematográfica de la obra Parque Lezama junto a Luis Brandoni, y a la periodista deportiva Sofía Martínez, que compartirá su experiencia cubriendo el Mundial de Qatar 2022.

El plato fuerte de la velada será la participación de Roberto García Moritán, empresario y exesposo de Carolina "Pampita" Ardohain, quien, a casi tres meses de su separación, aceptó por primera vez una invitación televisiva para dar su testimonio.

Sin embargo, la grabación de la entrevista ya generó revuelo, pues trascendieron detalles de un tenso intercambio entre Moritán y "La Chiqui". Fue Ángel de Brito quien en su programa LAM, adelantó que la conversación estuvo marcada por momentos de alta tensión, con acusaciones, amenazas y un clima que rozó el escándalo.

Según comentan quienes fueron testigos de la grabación del programa, Legrand presionó al exlegislador porteño para que revelara los motivos de su separación, lo que incomodó profundamente al invitado. En un momento, Moritán reaccionó diciendo: "Bajá dos cambios. Este no es el reportaje que esperaba de vos, Mirtha".

La tensión escaló cuando el empresario acusó a la conductora de tratarlo mal y amenazó con abandonar el programa. Según explicó de Brito, Moritán intentó desviar el foco hacia Pampita, sugiriendo que las respuestas a esas preguntas debían darlas ella y justificando que su separación fue producto de un "operativo político y mediático".

La situación se agravó cuando Mirtha, en un tono provocador, lanzó: "¿Vos no estuviste metido en una fiesta rara también?". La frase desató la ira de Moritán, quien respondió tajante: "¿Vos me estás criticando porque puedo tener amigos homosexuales, Mirtha?". Además, la diva no se contuvo al lanzar otras punzantes preguntas como: "¿Te molestó que Susana te dijera 'estúpido'?", "¿Querés volver a la política? Porque estás como políticamente muerto" y "Nadie te conoce como funcionario, solo como el ex de Pampita".

Como era de esperar, todos estarán atentos a la trasmisión del programa anticipando que este tenso episodio sea uno de los más comentados del año en la televisión argentina.