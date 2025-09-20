Mirtha Legrand y Juana Viale confirmaron a los asistentes a sus mesazas

El clásico formato televisivo de Mirtha Legrand y Juana Viale se prepara para un nuevo fin de semana en la pantalla de El Trece, con invitados que prometen generar una variedad de debates, anécdotas y momentos memorables.

Las "mesazas", como se las conoce popularmente, volverán a ser un punto de encuentro para destacadas personalidades de la política, el espectáculo y el deporte.

Sábado: La Noche de Mirtha

Este sábado 20 a las 21:30, Mirtha Legrand encabezará su cena con una mesa diversa. Entre los invitados se encuentran figuras del periodismo como Edgardo Alfano, conductor de A Dos Voces, y la presentadora Yuyito González, que se sumarán al debate de la actualidad.

Además, la noche contará con la presencia del reconocido médico Guillermo Capuya, quien aportará su perspectiva profesional. El toque artístico llegará de la mano del icónico cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez y la bailarina Silvina Escudero, quienes completarán una mesa que promete combinar el análisis serio con momentos de entretenimiento.

Domingo: Juana Viale

El domingo 21, a partir de las 13:45, Juana Viale tomará la posta con Almorzando con Juana. Su mesa reunirá a un elenco de talentos del teatro y la música. Las actrices Julieta Díaz y Pilar Gamboa, protagonistas de la obra Las Hijas, compartirán detalles de la producción que marca el debut de Adrián Suar como director teatral.

El humorista uruguayo Roberto Peña será parte del almuerzo, aportando su carisma y simpatía. A la mesa se sumarán también el cantante Pablo Ruiz y el actor Franco Masini, quienes contribuirán a una conversación distendida y cargada de anécdotas del mundo del espectáculo.

Ambos programas, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, se consolidan una vez más como los espacios de referencia para ver a las figuras más relevantes del momento, ofreciendo un menú de lujo para el público televisivo.