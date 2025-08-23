Mirtha y Juana anunciaron a sus invitados para el fin de semana

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale encabezan sus tradicionales mesazas televisivas en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (El trece), espacios que combinan actualidad, debate y entretenimiento con la participación de destacadas personalidades.

Este sábado 23 de agosto, Legrand recibirá a un grupo diverso de invitados. Entre ellos, Alberto Cormillot abordará uno de los temas más sensibles de la agenda sanitaria: el fentanilo contaminado que provocó hasta el momento 96 muertes y motivó la clausura del laboratorio que lo distribuía por orden de la ANMAT. Sobre esta problemática también dará su visión crítica la periodista y abogada Camila Dolabjian, quien investiga el caso.

La mesa sumará además la presencia de Marixa Balli, quien tras su salida de LAM hablará de sus nuevos proyectos en Telefe, como su participación en Por el Mundo junto a Marley. El actor Nazareno Casero presentará Nieve Roja, thriller psicológico de Flow que narra la experiencia de siete empleados en un programa en la Antártida. A su vez, la periodista Karina Iavícoli, recientemente premiada en los Martín Fierro de la Radio, repasará temas de la farándula.

Juana Viale

El domingo 24, Juana Viale conducirá su almuerzo junto a figuras de distintos ámbitos. El Negro Álvarez, a los 79 años, repasará los momentos más importantes de su trayectoria como actor y humorista, mientras que Ginette Reynal compartirá su experiencia personal en la lucha contra las adicciones y la depresión, resaltando el rol de sus afectos.

La cuota humorística llegará con La Barby, personaje creado por Leonardo Javier Veterale, quien desde 1995 se desempeña en radio y televisión. El actor Gastón Cocchiarale, elegido tanto por Guillermo Francella como por Bizarrap, también estará presente para hablar de su rol en Nieve Roja y de la situación de la ficción argentina. Completa la mesa Benjamín Alfonso, actor y modelo que regresó recientemente al país tras vivir en España.