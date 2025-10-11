Mirtha y Juana vuelven a sus mesazas en el finde largo

Un fin de semana cargado de figuras de alto impacto se avecina en la pantalla del Trece con las tradicionales "mesazas" de Mirtha Legrand y Juana Viale. El clan Legrand-Viale se prepara para recibir a referentes de la política, la cultura y el espectáculo en sendas emisiones que prometen actualidad, debate y emotivas historias.

El sábado 11 de octubre a las 21:30, Mirtha Legrand regresa a su cita habitual para liderar una mesa que combinará la coyuntura nacional con el glamour del entretenimiento.

En un encuentro que seguramente se centrará en el pulso político, la "Chiqui" recibirá al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por la reconocida periodista y conductora Cristina Pérez y el analista político Marcos Novaro. Se espera una noche de debate intenso sobre la actualidad del país.

Para equilibrar la balanza, la diva contará con la presencia de la actriz y activista Valentina Bassi, y la alegría contagiosa de Gladys La Bomba Tucumana, cantante y empresaria.

Por su parte el domingo 12 de octubre, a partir de las 13:45, será el turno de Juana Viale para conducir su propio almuerzo, con una impronta más enfocada en la cultura y las experiencias personales.

La nieta de Mirtha tendrá como invitado central al actor Osqui Guzmán, quien recientemente fue noticia tras denunciar un grave episodio de discriminación y violencia policial. Su testimonio se sumará al de la locutora y host Nazarena Di Serio.

La cuota musical estará a cargo de Lucho Castro, voz y líder de Banda XXI, trayendo el ritmo popular a la mesa. Completarán el elenco de invitados la actriz Emilia Mazer, actualmente de gira con su seminario actoral "El Intento", y el célebre bailarín Hernán Piquín, quien compartirá detalles de su nuevo espectáculo musical y su participación en los festejos por el centenario del Teatro Español.