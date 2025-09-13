Mirtha y Juana ya confirmaron a los invitados de sus mesazas

Este fin de semana, El Trece vuelve a apostar a la tradición de sus clásicos televisivos. La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a destacadas personalidades de distintos ámbitos para compartir debates, anécdotas y el sello inconfundible de la familia Legrand.

Este sábado 13 a las 21.30, Mirtha Legrand recibirá en su emblemática mesa a invitados de perfiles diversos. Entre ellos, la bailarina y actriz Magui Bravi, quien saltó a la fama en Soñando por Bailar y consolidó su carrera en teatro y televisión; la multipremiada Elena Roger, reconocida en la Argentina y en el exterior por sus interpretaciones en Evita y Piaf; y el ministro del Interior Guillermo Francos, con una extensa trayectoria en la gestión pública y privada. También dirán presente el maestro pastelero Osvaldo Gross, referente indiscutido de la gastronomía latinoamericana, y la periodista Guadalupe Vázquez, especializada en política y economía.

El domingo 14, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana. En esta oportunidad, Juana Viale compartirá la mesa con un panel ecléctico: el actor Victorio D’Alessandro, recordado por Casi Ángeles y sus trabajos en teatro; el músico CAE (Carlos Alfredo Elías), voz emblemática de los noventa; la actriz Silvia Kutika, con recordados roles en Grande Pá! y Amor en custodia; el humorista Ezequiel Campa, referente del stand up y creador del personaje Dicky del Solar; y el periodista Juan Fossaroli, especialista en Fórmula 1.

El cruce de trayectorias y la variedad de voces prometen conversaciones con frescura, información y entretenimiento para una audiencia que, sábado y domingo, espera fielmente estos encuentros televisivos.