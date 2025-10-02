La nueva detención de Morena Rial escaló a un nuevo nivel de dramatismo y polémica. Luego de que la Justicia le revocara la excarcelación, la influencer fue trasladada al Penal de Magdalena, donde según las primeras informaciones, fue alojada en "el buzón", una celda de aislamiento de dimensiones reducidas.

La drástica medida generó conmoción y la inmediata reacción de su nuevo abogado, Martín Leiro, quien ya anunció que revisará la decisión judicial y reveló el "shock" de la hija de Jorge Rial ante este cambio de escenario.

¿Traslado "antes de tiempo" a una Unidad Penal?

En una entrevista televisiva con Polémica en el bar (América), el letrado detalló el raid de la mediática hasta su llegada a la cárcel bonaerense. "En primera instancia, el juzgado de intervención le revoca la excarcelación extraordinaria que venía gozando y es alojada en la Comisaría 7° de Lomas de San Isidro", recordó Leiro, quien luego confirmó el pedido de cupo al Servicio Penitenciario para concretar el traslado a Magdalena.

No obstante, el abogado fue categórico al cuestionar la celeridad de la medida: "A Morena, según mi punto de vista técnico, la trasladaron antes de tiempo. Ella no tiene prisión preventiva, está detenida. En estas circunstancias tendría que estar alojada o en una alcaldía o en una comisaría. No en una unidad", argumentó, sugiriendo un agravamiento de su situación procesal.

"Estoy en un buzón"

El letrado reconoció que la principal preocupación de su representada es la celda en la que la ubicaron. "Estoy en un buzón", le transmitió la mediática, un término que describe una celda individual de tamaño muy pequeño, utilizada generalmente para aislamientos. "Quiero ver las condiciones en las que está, porque sería un agravamiento de la situación", sentenció Leiro, buscando revisar in situ la situación carcelaria de Morena.

Sin embargo, el panorama dentro de la unidad no sería tan hostil. El abogado sorprendió al revelar que cuenta con el apoyo de otras reclusas. "Yo tengo clientas en el establecimiento, las cuales están dispuestas a albergarla y protegerla dentro de la unidad. O sea que no estaría en riesgo", afirmó. Según Leiro, estas internas se ofrecieron a darle un lugar en el pabellón para asegurar su bienestar.

El "escruche" y el incumplimiento judicial

La detención de Morena Rial se concretó en el marco de una investigación por "escruche", una modalidad de robo que implica irrumpir en viviendas desocupadas para sustraer objetos de valor.

El informe del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que justificó la revocación de la excarcelación es contundente: la mediática no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó la certificación requerida sobre su tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, tampoco pudo probar que contaba con un empleo o medios de subsistencia, requisitos clave para mantener su libertad condicional.

Según la descripción policial, Morena habría ingresado, junto a otras personas, a una propiedad en Villa Adelina el sábado 18 de enero, "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias". La investigación posterior permitió a los agentes identificar a los autores y dar con el lugar donde se alojaban, lo que derivó en la orden de detención que hoy la mantiene tras las rejas.