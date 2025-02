Morena Rial: "Nadie puede decirme mala madre"

En los últimas horas, Morena Rial utilizó sus redes sociales para defenderse de quienes cuestionan su rol como madre. A través de un mensaje contundente en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Jorge Rial dejó en claro su postura y respondió a las críticas con firmeza.

La mediática atraviesa días de alivio luego de obtener la excarcelación extraordinaria tras haber sido detenida en el marco de una investigación por robo a viviendas particulares.

Desde su liberación, la joven madre se reencontró con su hijo menor, Amadeo, de apenas cuatro meses, en la casa de su hermana Rocío, y ha estado activa en redes sociales, compartiendo imágenes y mensajes.

En esta ocasión, Morena apuntó directamente contra quienes la cuestionan como madre: “Con mis hijos, nadie. Pueden hablar lo que quieran, pero nadie puede decirme mala madre porque me sacaría el corazón por cualquiera de mis hijos”, expresó en sus historias de Instagram. Luego sumó: “El que me conoce sabe la clase de madre que soy. Con eso me alcanza”, agregó, acompañando el mensaje con un emoji de un beso.

Su publicación incluyó un video de un corto ficcional en el que una madre enfrenta a los compañeros de su hijo tras un caso de bullying. El clip estaba acompañado por la frase: "Ningún niño merece lágrimas por culpa del bullying. Ojalá el mundo entendiera esto a tiempo".

El conflicto con su ex

Si bien Morena no señaló a nadie en particular, sus palabras surgieron pocos días después de que se filtrara un audio de Facundo Ambrosioni, padre de su hijo mayor, Francesco, en el que la acusaba de prestarle atención solo a Amadeo. “Que se haga responsable del hijo que tiene, porque no solamente tiene un hijo, tiene dos”, se escucha decir en la grabación.

Desde octubre del año pasado, la Justicia ordenó que Francesco viva con su padre en Córdoba, revocando así la decisión inicial que le otorgaba la custodia a Morena.

En cuanto a su hijo menor, Amadeo, actualmente permanece con ella en la casa de su hermana Rocío. No obstante, la Defensoría de Menores continúa evaluando su situación, especialmente luego de que trascendieran imágenes en las que se lo veía en brazos de su madre al momento de su detención en la vía pública.