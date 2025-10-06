La situación judicial de Morena Rial podría tomar un vuelco en las próximas horas. La hija de Jorge Rial, que se encuentra bajo detención por su presunta implicación en una serie de robos en la zona Norte, estaría a punto de abandonar el penal de mujeres de Magdalena para continuar el proceso investigativo bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La primicia, lanzada por el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), fue confirmada de inmediato por el abogado y amigo de la mediática, Alejandro Cipolla. “Esa es la idea,” ratificó el letrado, aunque advirtió sobre un obstáculo logístico: “Ahora nada más tuvimos un inconveniente con el tema de los domicilios, así que vamos a ver si el servicio penitenciario puede ir mañana recién a chequear eso”.

Pedido de salud mental

Morena pasó su primer fin de semana tras las rejas aislada, aunque recibió la visita de dos amigas y logró una autorización clave: realizar una videollamada con su pequeño hijo Amadeo, quien justo cumplió su primer año de vida.

Cipolla aclaró que esta medida no implica una liberación, sino una simple sustitución del lugar de reclusión. Bajo domiciliaria, la influencer deberá permanecer en el departamento con tobillera, sin posibilidad de salir.

Respecto a los fundamentos del pedido, el abogado mencionó, además de la condición de madre de un bebé, una serie de factores técnicos y humanitarios. “Ella actualmente no tiene ni siquiera prisión preventiva, es decir, su situación procesal no está resuelta”, explicó Cipolla, quien también señaló que la pena esperable no es de las máximas que establece el Código Penal.

Finalmente, el letrado hizo hincapié en el riesgo de mantenerla en una unidad carcelaria: “Incluso es peligroso tenerla en un penal porque podría agravar un problema psiquiátrico, la soledad extrema es un gran problema”. Asimismo, aseguró que Morena continuará con su tratamiento psicológico por voluntad propia, sin necesidad de que la justicia la obligue.