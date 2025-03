Morena Rial: escándalos con su nuevo novio y fuerte vínculo con la religión umbanda

More Rial vuelve a ser el centro de atención, esta vez por su presunta relación con Erik, un joven que se encuentra envuelto en una fuerte polémica tras las declaraciones de su expareja, Yazmín Pereyra. La joven reveló en el programa LAM (América) y otros ciclos televisivos detalles comprometedores sobre la relación entre More y Erik, lo que desató una serie de intercambios cargados de tensión.

Luego de las declaraciones de Pereyra en los medios, Erik se comunicó con ella y su hermana, Ludmila, en términos agresivos. En un audio difundido públicamente, se lo escucha cuestionarlas con dureza: "¿Te querés colgar de mí y de More? Si no fuera por mí, a ustedes no las conoce nadie, no salían de Soldati. Gorda, sucia, yo era mucho para tu casa. Me cansé de verlas llorar".

Lejos de mantenerse al margen, More Rial tomó cartas en el asunto y decidió escribirle directamente a Ángel de Brito para dejar en claro su postura. "Jamás haría un cruce con estas chicas. Que vuelvan a vender tortafritas", expresó indignada.

Durante su primera visita a LAM, Yazmín Pereyra lanzó una grave acusación contra More Rial: "More es la que encuentra las casas para robar. Se los curtía y después los desvalijaba", afirmó, causando sorpresa en el estudio.

Pero no todo terminó ahí ya que Pereyra también acusó al nuevo novio de la hija de Jorge Rial de haberle sido infiel con More Rial. "Seis meses salí con él, era mi novio. Yo iba a su casa, él venía a la mía, nos íbamos de vacaciones. Yo cuando empecé con él, ella le ponía 'hola, papi'", reveló.

Misterio y religión

Por si esto fuera poco, Morena Rial participó días atrás en un rito umbanda de bautismo, en donde además se sacrificó a un animal y recibió un nuevo nombre. El pai Gilliard De Ogum aseguró que la mediática participó en una ritual, donde le otorgaron un nuevo nombre, Morena de Oia, cuyo significado es “una diosa guerrera, feroz y poderosa”.