Morena Rial, otra vez presa

En las últimas horas, Morena Rial fue nuevamente detenida y la imagen desde la comisaría recorrió las redes sociales. La hija de Jorge Rial permanece alojada en la Comisaría Séptima de San Isidro, ubicada en la calle Diego Palma al 1500.

La joven ya había estado involucrada en una causa judicial a comienzos de este año, cuando fue acusada de integrar una banda que perpetró un robo en Córdoba. En aquella ocasión, obtuvo la excarcelación gracias a la intervención de sus abogados, bajo el argumento de que debía cuidar a su hijo pequeño. Sin embargo, la Justicia le impuso una serie de condiciones que, según trascendió, no cumplió.

Nueva detención

El periodista José Fulgorio detalló en Arriba Argentinos cuáles fueron las irregularidades detectadas: “Las condiciones eran llevar adelante un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y presentar los comprobantes ante el juzgado. Morena no lo hizo”. Además, explicó que hubo ausencias sin justificar en agosto y septiembre, y que tampoco acreditó ingresos que garantizaran su manutención y la de su hijo, otro de los requisitos impuestos.

Frente a estos incumplimientos, el fiscal deberá resolver si Morena continuará detenida hasta el juicio oral o si volverá a recibir el beneficio de la excarcelación. Por el momento, su defensa quedó en manos del abogado Miguel Ángel Pierri.

La reacción de Jorge Rial

El periodista y conductor no evitó pronunciarse sobre el tema. En su programa de streaming Carnaval, Jorge Rial se refirió al delicado presente de su hija: “Acaban de detener, en realidad le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. No cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia. Hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación”.

Rial se mostró firme al marcar distancia de las decisiones de Morena: “Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores, y eligió el camino que a mí no me gusta. Ella tomó esa decisión, es grande, no pude hacer más nada, hice todo lo que pude. Seguramente mal. Ella tomó esta decisión”.

Finalmente, el conductor expresó su deseo de que su hija pueda asumir responsabilidades: “No la pude torcer, solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”.