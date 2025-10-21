Morena Rial: peligra la posibilidad de prisión domiciliaria

La situación judicial de Morena Rial en la Unidad 51 de Magdalena se agravó en las últimas horas, luego de que la Justicia rechazara el informe socio ambiental presentado por su defensa. Este revés complica el esperado traslado de la influencer a una prisión domiciliaria en San Justo, manteniendo por el momento su régimen de detención.

El abogado de la mediática, Alejandro Cipolla, confirmó el estancamiento de la causa, señalando que la audiencia clave para definir su salida de la cárcel fue nuevamente postergada: "Hoy mismo voy a presentar un escrito para conseguir el traslado de cárcel. Está demasiado lejos de su domicilio y eso dificulta las visitas de familiares y abogados", declaró el letrado, enfatizando las dificultades operativas que impone la distancia.

Cipolla explicó que el rechazo del informe socio ambiental podría estar vinculado a "alguna cuestión edilicia" de la vivienda propuesta en San Justo, ya que la Justicia exige características específicas por la presencia de un menor. "Es una casa precaria, entonces hay que ver bien qué cambios se piden", detalló el defensor, quien estimó que las reformas necesarias serían solventadas por Jorge Rial, dado que "nadie le quiere alquilar" otras propiedades.

El motivo de la detención

Morena Rial fue arrestada el pasado 29 de septiembre de 2025, después de que la Justicia revocara su excarcelación. La medida se tomó por el incumplimiento reiterado de las pautas procesales impuestas, que incluían presentarse regularmente ante el juzgado y certificar su tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El incumplimiento de estas condiciones llevó a la orden de detención, obligándola a ingresar a la Unidad 51, desde donde su defensa ahora lucha por una medida de detención más "atenuante" que permita su regreso al hogar.