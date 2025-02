Morena Rial, la polémica hija del Jorge Rial, está detenida desde el pasado miércoles 5 de febrero acusada de robar, nuevamente. Según comentó su abogado, Alejandro Cipolla, desde ese momento no comió, durmió, ni nada. “Pasó dos noches seguidas sin dormir y sin comer por el senicllo motivo de que dentro del calabozo no hay un colchón”, dijo su abogado. Además, periodistas de Buenos Aires confirmó que ella pidió papas fritas y gaseosas porque también estuvo dos días sin comer.

Algunos periodistas que fueron a la comisaría donde está More Rial comentaron que vieron pasar comida hacia la celda, específicamente gaseosas y papas fritas, porque es lo que ella quería comer. “Más allá de lo mediático, la realidad en un proceso judicial es lo que está en el expediente”, dijo su abogado.

“Hace dos días que no duerme y tiene el desborde por extrañar a su hijo. Ella quiere declarar bajo todo término. Pero bueno, si yo entiendo que no está en condiciones, no va a declarar”, agregó su abogado de Morena.

El caso

En la madrugada de este miércoles, Morena Rial fue detenida por segunda vez, acusada de haber participado en un robo a una vivienda. La noticia se conoció pocas horas después de que su padre, Jorge Rial, expresara en televisión su preocupación por la situación de su hija.

El arresto se produjo alrededor de las 3:00 AM en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras una investigación que la vinculó con un robo ocurrido el 18 de enero en Villa Adelina. Cinco días después de ese episodio, ya había sido detenida en Martínez, cuando fue sorprendida junto a su bebé de tres meses y un grupo de amigos intentando bajar la térmica de una vivienda, presuntamente con la intención de ingresar a robar.