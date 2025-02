Luego de recuperar la libertad, Morena Rial continúa enfrentando problemas judiciales y personales. Ahora, tanto ella como su hermana Rocío podrían ser desalojadas de la vivienda en la que se encuentran debido a una importante deuda de expensas.

Actualmente, Morena reside en el departamento de su hermana por disposición de la Justicia. Sin embargo, según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), la situación habitacional de las hijas de Jorge Rial es complicada: “Me cuentan personas que frecuentan el edificio que deben mucho dinero de expensas y, de no regularizarse esta situación, podría haber un desalojo”.

Además, Etchegoyen sostuvo que la deuda acumulada rondaría los dos millones de pesos y cuestionó la falta de pago por parte de Rocío: “Yo imagino que Jorge se hará responsable de esta situación para que no se complique más la vida de Morena. Lo que no entiendo es cómo Rocío no pagó los gastos del departamento”, expresó.

Por otro lado, el periodista también mencionó que la convivencia con los vecinos del edificio no sería la mejor: “Me dicen que la relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, que son conflictivas, aunque no profundizan en los detalles”.

Esta situación podría representar un nuevo obstáculo para Morena, ya que uno de los requisitos de su excarcelación es contar con una residencia autorizada. “Imagínate lo que puede pasar si esto sigue así. Está claro que su papá no va a permitir semejante situación”, señaló Etchegoyen.