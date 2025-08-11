Moria Casán, chimentera, opinó sobre Wanda y la relación de Icardi con la China Suárez

Dueña de una lengua filosa y de un título que ella misma se adjudica -el de “reina madre” de la farándula argentina-, Moria Casán volvió a opinar sin filtros sobre el triángulo mediático más resonante de los últimos años: Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.

Invitada en Infama en América, la diva no escatimó definiciones y avivó un fuego mediático que, según ella misma, “nunca se apaga”.

Moria comenzó analizando el vínculo entre Wanda e Icardi, asegurando que la empresaria “lo armó a su manera” y que él terminó convirtiéndose en un hombre “hábil y jodido” gracias a lo que aprendió de ella. “El tipo aprendió todo de ella, se enamoró y estuvo con ella. Después se fraternaliza, tienen hijos, y el mismo hombre que ella moldeó se le va encima. Tiene todas las herramientas para mantenerse en el mundo porque se las dio ella”, afirmó.

Sobre la supuesta relación entre Icardi y la China, fue tajante: “Creo que están profundamente enamorados, como en una novela romántica que pudo atravesar océanos y llevarse hijos”. Sin embargo, mostró preocupación por los niños: “Van a tener que ser pilotos o someterse a un jet lag permanente. Viven arriba de un avión. ¡Pobres pibes!”.

Pese a su interés inicial, Moria confesó que el tema la tiene agotada: “Me hincha las pelotas. Me hartó. Me quedo con la historia de Icardi y la China. Ella ha podido humillar a todo el mundo y desde hace nueve meses todos los programas dependen de ella. Siguen sacando leche, mi amor… para qué vas a comprar la vaca si tenés la leche gratis”.

Fiel a su estilo, cerró con una frase que mezcla ironía y provocación: “El escándalo suma, pero después hay que mantener el fuego sagrado del artista y su aura imantada. Wanda hace cualquier cosa: el maní, el no maní. Si le dan el billete, va por el billete. ¿Tan chiquita la tene? Yo prefiero al hombre que no tenga pene porque es más laburante, aprende más y es mejor”.