Moria Casán: se conocieron las primeras imágenes de su biopic

La esperada serie sobre la vida de Moria Casán ya comenzó su rodaje y las primeras imágenes no tardaron en generar repercusión. En las últimas horas se filtró una grabación realizada frente al Teatro Astral, donde se puede ver a Sofía Gala Castiglione caracterizada como su madre y acompañada por Mica Riera, quien interpreta a Susana Giménez.

La ficción, producida por Netflix, promete recorrer los momentos más intensos y emblemáticos de la vida de “La One”, con un elenco que incluye a Cecilia Roth y Griselda Siciliani, quienes también encarnarán distintas etapas de la icónica figura del espectáculo argentino.

En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), Sofía Gala habló sobre el desafío de interpretar a su madre y dejó en claro que no busca hacer una copia. “No la voy a imitar. Ninguna de nosotras lo va a hacer. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras”, explicó.

La actriz señaló que su enfoque está puesto en capturar la esencia de Moria: “Voy a intentar transmitir eso que ella genera cuando aparece: te impacta, te provoca, te abre la cabeza. Es una figura polémica, compleja y fascinante”, sostuvo.

Sobre su preparación, Gala confesó que el proceso tiene para ella un componente muy personal y simbólico: “Más allá de interpretar al ícono Moria, es un suceso metafísico, psicomágico. Necesito estar muy centrada para hacerlo, porque si no, enloqueceré en el intento”, expresó entre risas.

Con un enfoque que combina emoción, irreverencia y una mirada íntima sobre una de las mujeres más influyentes del espectáculo argentino, la serie promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año.