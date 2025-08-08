Fiel a su estilo irreverente y filoso, Moria Casán protagonizó un momento desopilante durante su participación en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece. La diva ingresó al estudio con soltura, dispuesta a romper el hielo y dejar su huella en una entrevista que no tardó en volverse viral.

La conversación comenzó con un guiño cómplice por parte del conductor: “Me quedaría todo el día charlando con vos, es súper agradable, súper interesante, hemos estado en otras etapas... en otras vidas”. Moria, fiel a su estilo directo, respondió: “Me invitaste a tu radio, y yo nunca voy a la radio... pero a la tuya sí, Mario”.

Sin filtros, y con su habitual desparpajo, Casán lanzó un inesperado elogio que desató risas y aplausos en el estudio: “No es por halagarte, pero siempre me pareciste un tipo vanguardista, con otro concepto... ¿sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero”.

La frase, tan contundente como inesperada, tomó por sorpresa al conductor, que apenas atinó a responder entre risas: “No sé qué decirte…”, mientras el público celebraba el momento.

Lejos de retractarse, la actriz explicó el trasfondo de su comentario: “Parece una vulgaridad, pero no es el tipo libidinoso... no tiene la libinosidad que tienen los hombres de poder… algunos. Hay tan poco hombre que no es mirón, y eso me encanta”.

Con esa mezcla de franqueza y humor que la caracteriza, Moria Casán volvió a transformar una entrevista en un momento inolvidable, elogiando la actitud respetuosa y la autenticidad de Pergolini, cualidades que, según ella, escasean en el medio.