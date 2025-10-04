La televisión argentina suma un condimento inesperado a su grilla: Moria Casán debutará en el horario matutino de El Trece a partir del lunes 10 de noviembre, de lunes a viernes a las 9, en reemplazo de Mujeres Argentinas. Será la primera vez que “La One” asuma la conducción de un programa en esa franja, lo que marca un giro en su extensa trayectoria.

La propia Casán confirmó la noticia en Intrusos (América) con el estilo que la caracteriza: “Me están dando el pésame porque voy a trabajar a la mañana. A mí me llamaron de El Trece y me dijeron que querían que tenga la mañana, y dije que sí, porque soy virgen de la mañana y quiero que el canal me desvirgue”. Entre la ironía y la expectativa, dejó en claro que encara este desafío con humor y sin perder su sello personal.

Aunque las negociaciones contractuales todavía están en marcha —según explicó Adrián Pallares—, Moria ya tiene en mente el armado de su equipo. Entre los nombres que suenan aparecen Cinthia Fernández, Silvina Escudero, Gustavo Méndez y Pampa Mónaco, con especial interés en sumar a Amalia Guiñazú, a quien la conductora admira por su capacidad de análisis.

En cuanto al título del ciclo, la propuesta inicial de continuar con la marca Mujeres Argentinas fue rechazada por Casán. Entre las opciones que baraja la producción figuran Moria de mañana, Café con Moria, Lengua Filosa AM, Moria sin filtro y La lengua matutina, todas pensadas para resaltar su estilo frontal y polémico.

Con esta apuesta, El Trece busca imprimir dinamismo y frescura a sus mañanas, confiando en que el carisma y la verborragia de Casán atraigan a un público amplio y generen conversación en la agenda mediática.