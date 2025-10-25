Moria Casán ultima los preparativos para el estreno de su nuevo programa matutino en El Trece. La icónica conductora se presentó este jueves en Puro Show y brindó detalles sobre el formato, confirmando que, aunque se tratará de un magazine de actualidad, estará atravesado por su inconfundible "impronta".

Moria, visiblemente entusiasmada, recordó su vínculo con el canal: "Vengo a la segunda reunión, canal Trece es un canal de linaje que adoro por qué fue mi primera casa en los 70". Respecto a la naturaleza del ciclo, que se emitirá después del noticiero, adelantó que será una propuesta variada: "Si es un programa que va a la mañana después del noticiero supongo que será un magazine de actualidad, pero tendrá mi impronta".

Fiel a su estilo espontáneo, "La One" aseguró que no planifica en exceso: "No craneo lo que voy a hacer, soy del momentismo absoluto. El día que empecemos, el lunes será un día, el martes otro y así iremos. El espectáculo y el chisme del espectáculo es lo que más me gusta, pero va a haber de todo".

Consultada sobre si podrá adaptarse al horario matutino, la diva respondió con seguridad, desmintiendo cualquier duda sobre su rutina: "La gente no tiene idea de lo que es mi vida, yo hace más de 50 años estoy en el teatro y nunca falté por nada. Yo soy de las pocas personas que usa las mañanas, la tarde y la noche". Para cerrar, Moria invitó a la audiencia: "A las 9 de la mañana los esperamos por El Trece".

El equipo completo que acompañará a Moria

Mientras Moria se reunía con la prensa, se confirmó que el miércoles 22 de octubre la conductora realizó las fotos promocionales junto a su nuevo equipo de panelistas. El staff de colaboradores será amplio y diverso, cubriendo desde el espectáculo hasta la actualidad policial y la cocina.

El panel de la diva estará conformado por: Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Mercedes Ninci, Federico Seeber, Nazareno Di Serio, el especialista en policiales Ignacio González Prieto, el periodista de espectáculos Gustavo Mendez y, en la sección de cocina, Valentina Salezzi.