Florencia Torrente, hija de Araceli González, anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Rubén Torrente. Conmovida por la pérdida, la actriz compartió una sentida publicación para homenajearlo.

“Llegó el día de decir adiós a una de las personas más importantes de nuestras vidas, a Papá”, escribió en Instagram. Expresó su profundo dolor, pero también gratitud por los recuerdos compartidos. “Nos volveremos a ver, Ruchito. Te amo, te extraño por siempre”, concluyó, junto a fotos de momentos inolvidables con él.

Rubén Torrente fue el primer esposo de Araceli, con quien se casó en 1988, el mismo año en que nació Florencia. Aunque su matrimonio terminó, siempre mantuvo una relación cercana con su hija. Su presencia fue clave en distintos momentos de su vida, incluyendo su reciente separación de Guido Iannaccio en 2024, cuando la apoyó en su nueva etapa.

El recuerdo de Rubén quedará marcado en la vida de Florencia, quien lo despidió con amor y gratitud.

Deportista

El padre de la actriz, falleció el jueves 27 de febrero y su viuda, Natalia Lezcano, contó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram: "Ante todo gracias por el apoyo incondicional. Sé que hay mucha gente que está preocupada por mí y por Vicente. A todos les tocó la situación porque no es lo común... Rubén no estaba enfermo. No tenía nada y era súper sano. No consumía alcohol ni fumó nunca. Era súper deportista".

"Yo lo conocí cuando él tenía 39 años y yo tenía entre 21 y 22. En esa época yo me quedaba a dormir con él y cuando se levantaba iba a jugar al fútbol. Siempre pensó en cuidarse y verse bien", recordó.

Sobre la causa de su muerte, reveló: "Rubén muere con 62 años jugando al fútbol. Fue el jueves 27 de febrero a jugar con un papá amigo del cole y con Vicente que fue a pelotear a la cancha de al lado. A las 9 recibí el llamado que nos cambió la vida para siempre. Me dijeron que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y no se pudo hacer más nada".