Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

A los 74 años, falleció Ace Frehley, guitarrista fundador de la legendaria banda Kiss y una de las figuras más influyentes del hard rock. Su muerte, confirmada este jueves, se produjo tras sufrir una hemorragia cerebral a raíz de un accidente doméstico.

Según reportes del portal estadounidense TMZ, el músico, apodado "The Spaceman", llevaba dos semanas internado y conectado a un respirador artificial. Ante la falta de mejoría en su delicado estado, fuentes cercanas informaron que la familia tomó la dolorosa decisión de interrumpir el soporte vital.

Frehley fue pieza clave en la formación original de Kiss en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su distintivo estilo en la guitarra y su inconfundible personaje enmascarado definieron la estética y el sonido de la banda en su primera y más gloriosa etapa, hasta su primera partida en 1982.

De su talento en las seis cuerdas nacieron los riffs de himnos atemporales del rock como "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City" e "I Was Made for Lovin’ You". Tras su salida, fundó su propio proyecto, Frehley’s Comet, y cosechó éxitos en solitario como su versión del tema "New York Groove".

Frehley regresó triunfalmente con la alineación original para la aclamada gira de reunión de 1996, permaneciendo con la banda hasta 2002.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial de Kiss, pero las redes sociales se han desbordado con mensajes de fanáticos y colegas de todo el mundo, rindiendo homenaje a un verdadero ícono que forjó un legado imborrable en la historia del rock.