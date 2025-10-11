La actriz Diane Keaton, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por allegados a la familia a la revista People, quienes solicitaron privacidad en este momento de profundo dolor y no brindaron más detalles sobre las causas del fallecimiento.

Reconocida por su carisma y su versatilidad interpretativa, Keaton dejó una huella imborrable en Hollywood con títulos icónicos como Annie Hall, Alguien tiene que ceder y El Padrino.

La actriz alcanzó la fama en la década de 1970 gracias a su papel como Kay Adams-Corleone en El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Poco después consolidó su carrera con múltiples colaboraciones junto al director Woody Allen, entre ellas Annie Hall (1977), por la que obtuvo el Premio Oscar a Mejor Actriz.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton se interesó desde joven por el arte escénico. Tras terminar la escuela secundaria, inició estudios de actuación en la universidad, aunque pronto decidió mudarse a Nueva York para dedicarse al teatro. En 1968 debutó en Broadway con la obra Hair y, un año más tarde, protagonizó Play It Again, Sam, también dirigida por Allen, papel que le valió una nominación al Premio Tony.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Diane Keaton se consolidó como una referente indiscutida del cine contemporáneo, admirada por su estilo único, su humor y su autenticidad tanto dentro como fuera de la pantalla.