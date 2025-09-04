Murió Giorgio Armani, ícono de la moda

El mundo de la moda despide a una de sus figuras más influyentes: Giorgio Armani murió el jueves a los 91 años en su domicilio de Milán, según confirmó su casa de moda. La ausencia del diseñador en los desfiles de junio había sido atribuida a la recuperación de una enfermedad, cuya naturaleza nunca se reveló. Hasta hace pocas semanas, la firma comunicaba que Armani se encontraba trabajando en un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca, previsto para la próxima Semana de la Moda de Milán.

Para el último adiós se prevé la instalación de una cámara ardiente en Milán durante el fin de semana, abierta al público, seguida de una ceremonia privada en fecha aún por definir.

Considerado un pionero en la transformación del prêt-à-porter italiano, Armani redefinió la sastrería masculina con el traje desestructurado y propuso una nueva noción de elegancia sobria, conocida como “elegancia silenciosa”. En el terreno femenino, ofreció una alternativa a los códigos tradicionales, diseñando pantalones y blazers que combinaban fluidez y autoridad, piezas que se convirtieron en símbolos del vestuario profesional desde finales de los años setenta.

Apodado “Re Giorgio”, el diseñador vistió a estrellas como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Su estilo minimalista y andrógino marcó las alfombras rojas, los escenarios del cine —con el recordado vestuario de American Gigolo en 1980— y las oficinas del siglo XXI.

Hasta sus últimos días, Armani mantuvo un control inusual sobre su imperio, en un sector dominado por conglomerados. Fue propietario y director creativo de su marca homónima, con ingresos anuales de 2.300 millones de euros y un patrimonio personal estimado por Forbes en 12.000 millones de dólares. El alcance de su nombre se extendió más allá de la moda, con líneas de belleza, decoración, gastronomía y hotelería de lujo.

Su legado trasciende las pasarelas: Armani democratizó la alta moda de Milán y consolidó una estética que definió a generaciones de diseñadores y consumidores. La noticia de su muerte marca el final de una era para la moda italiana y mundial, dejando una huella que seguirá vigente en cada prenda, alfombra roja y pantalla de cine que alguna vez llevó su sello.