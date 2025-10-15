Murió Luis Pedro Toni a los 91 años

El periodismo de espectáculos se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Pedro Toni, una figura central y pionera del rubro con más de siete décadas de trayectoria. El comunicador murió a los 91 años.

La triste noticia fue confirmada a Teleshow por su hijo, Diego, quien también informó que, por decisión familiar, no se realizará velatorio.

La partida de Toni, muy querido y respetado en el ambiente, generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde colegas y amigos lo despidieron con sentidos mensajes.

Quién fue el pionero de los "chimentos"

Nacido el 29 de junio de 1934, Luis Pedro Toni dedicó toda su vida al periodismo. Su carrera comenzó en la prensa escrita, donde se destacó en las páginas del diario La Razón, para luego saltar a la radio. En el éter, trabajó junto a figuras de la talla de Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Héctor Larrea, especialmente en Radio Rivadavia.

Su salto a la fama se consolidó con su participación en los exitosos programas de TV Tele-Sucesos y Sábados de la bondad. Toni es considerado uno de los pioneros de los "chimentos" y la información del espectáculo en Argentina.

Además de su labor frente a micrófonos y cámaras, Toni fue el creador de la revista Reporter del espectáculo, una publicación que se mantuvo vigente durante 50 años. En sus últimos años, trabajó como columnista en Radio 10 y reveló que estudiaba teología en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Como una curiosidad en su extensa trayectoria, Luis Pedro Toni también tuvo participaciones como actor en la comedia picaresca de los años 80, apareciendo en películas como La clínica loca y Brigada explosiva.